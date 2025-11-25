NTN24
Martes, 25 de noviembre de 2025
Ucrania

Ucrania y Rusia intercambian ataques mientras negociadores agilizan acuerdo para poner fin al conflicto

noviembre 25, 2025
Por: Redacción NTN24
Ucrania y Rusia intercambian ataques mientras negociadores agilizan acuerdo para poner fin al conflicto - Foto AFP
El presidente Donald Trump dio a Ucrania hasta el 27 de noviembre para responder a su propuesta, un plazo y un plan que los líderes europeos han rechazado.

Ucrania y Rusia intercambiaron la madrugada de este martes ataques aéreos "masivos" que dejaron al menos nueve muertos en total, mientras los negociadores se apresuran a revisar el plan de Estados Unidos para poner fin al conflicto.

El presidente Donald Trump dio a Ucrania hasta el 27 de noviembre, fiesta estadounidense de Acción de Gracias, para responder a su propuesta, un plazo y un plan que los líderes europeos han rechazado. El lunes Moscú también descartó una contraoferta europea a ese proyecto, denunciado como muy favorable a los intereses rusos.

Los países de la llamada Coalición de Voluntarios que apoyan a Ucrania celebrarán este martes una nueva reunión por videoconferencia para apurar sus esfuerzos de encontrar una salida.

En territorio ruso, al menos tres personas murieron y ocho resultaron heridas el martes en un ataque ucraniano contra los distritos de Taganrog y Neklinovski, a orillas del mar de Azov, en la región sureña de Rostov, dijo en la plataforma Telegram el gobernador regional, Yuri Sliusar.

Las autoridades de la vecina Krasnodar, frente al mar Negro, también reportaron un ataque aéreo ucraniano a gran escala contra varias ciudades.

"Esta noche, Krasnodar ha sufrido uno de los ataques más intensos y masivos del régimen de Kiev. Seis habitantes de la región resultaron heridos y al menos 20 viviendas en cinco municipios sufrieron daños", escribió el gobernador Veniamin Kondratiev en Telegram.

El Ministerio de Defensa dijo que interceptó 249 drones ucranianos durante los ataques nocturnos, una de las cifras más altas desde el inicio del conflicto en febrero de 2022.

o

En Ucrania, los ataques rusos sobre Kiev causaron al menos seis muertes, según las autoridades.

"Cuatro personas murieron y al menos tres resultaron heridas" en un distrito del oeste, indicó el jefe de la administración militar de Kiev, Timur Tkachenko. Previamente, los servicios de emergencia informaron sobre el fallecimiento de dos residentes en el este.

El Ministerio de Energía reportó por su parte "un ataque masivo combinado del enemigo contra las infraestructuras energéticas".

Según el ministro de Relaciones Exteriores, Andrii Sibiga, estos ataques son la "respuesta terrorista" del presidente ruso Vladimir Putin a los esfuerzos de paz estadounidenses

Con la llegada del invierno, Rusia ataca sistemáticamente las centrales y estaciones eléctricas de Ucrania desde el inicio de su invasión en febrero de 2022, provocando cortes de electricidad incesantes.

En tanto, Kiev apunta regularmente a depósitos y refinerías de petróleo y otras instalaciones en territorio ruso.

