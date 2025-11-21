Donald Trump aseguró que hablará con Nicolás Maduro "en un futuro no muy lejano"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este viernes que pronto hablará con Nicolás Maduro. por quien su administración ofrece 50 millones de dólares por su captura, mientras acumula una gran demostración de fuerza en la región en una ofensiva contra el narcotráfico y el Cartel de los Soles, liderado por el jefe del régimen venezolano.

En una entrevista con Brian Kilmeade de Fox News, Trump dijo: "hablaré con él en un futuro no muy lejano... No puedo decir qué, pero tengo algo muy específico que decir”.

Trump reiteradamente rechazó proporcionar más detalles, pero dijo que estados unidos va a estar “muy involucrado”.

Noticia en desarrollo.