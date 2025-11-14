NTN24
Harry Potter

Brodway explota en aplausos por 'Draco Malfoy': 15 años después el actor británico Tom Felton volvió a interpretar a su icónico personaje

noviembre 14, 2025
Por: Redacción NTN24
Actor británico Tom Felton - Foto: EFE
El artista, de 38 años, sorprendió a los fanáticos al recrear su emblemático personaje en un nuevo proyecto que busca rendir homenaje al universo de la magia.

15 años después de su última aparición, el actor británico Tom Felton volvió a dar vida a Draco Malfoy, el personaje de la saga ‘Harry Potter’ que lo catapultó a la fama mundial.

o

El regreso de esta celebridad se registró en Brodway en el marco de una producción especial impulsada por Warner Bros y HBO Max

En ese sentido, Felton fue parte del elenco de la obra ‘Harry Potter y el legado maldito’, una secuela teatral que continúa la historia 19 años después de los acontecimientos de ‘’Las reliquias de la muerte.

El anuncio de su participación como parte del reparto de esta producción escénica se dio a inicios de junio de este año.

o

Originalmente se tenía contemplado que Felton encarnara a Malfoy hasta el 22 de marzo de 2026. Sin embargo, debido a la alta demanda de sus funciones, su actuación se recorrió siete semanas.

‘Draco Malfoy’ es un personaje de la serie de libros y películas de Harry Potter, un mago de sangre pura de la casa Slytherin, rival de Harry Potter y antagonista principal en la saga.

Dicho personaje es conocido por su orgullo, su desprecio hacia los nacidos de muggles y por ser alguien que intimida a otros estudiantes, a menudo acompañado por sus amigos Crabbe y Goyle.

‘Draco’, además, es el hijo único de Lucius y Narcissa Malfoy, una familia de magos de sangre pura muy rica y antigua que tradicionalmente ha estado en Slytherin. Su padre fue un mortífago que creció creyendo en la supremacía de la sangre pura.

Entre otros aspectos importantes, ‘Draco’ desarrolla una rivalidad con Harry desde el principio, rechaza su amistad y desaprueba su elección de amigos.

La serie cinematográfica de Harry Potter comprende ocho películas basadas en Harry Potter, una serie de siete novelas juveniles escritas por la autora británica J. K.

o

La franquicia completa de Harry Potter (las 8 películas) ha recaudado aproximadamente 7.700 millones de dólares en todo el mundo. Si se incluyen las películas derivadas de Animales Fantásticos, la cifra total asciende a unos 9.500 millones de dólares.

La película más taquillera de la saga principal es Harry Potter y las Reliquias de la Muerte - Parte 2, que recaudó más de 1.342 millones de dólares.

