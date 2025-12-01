NTN24
Lunes, 01 de diciembre de 2025
Casa Blanca

¿Qué acciones frente a Venezuela podrían darse tras crucial reunión del Consejo de Seguridad Nacional en la Casa Blanca?

diciembre 1, 2025
Por: Redacción NTN24
Álex Segura, corresponsal en California, y Edgardo Pinell, periodista nicaragüense de El Debate, analizaron el impacto que tendría el encuentro de altos funcionarios en Washington.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó que este lunes que el presidente Donald Trump se reunirá con el equipo del Consejo de Seguridad Nacional para discutir sobre Venezuela.

Álex Segura, corresponsal en California, y Edgardo Pinell, periodista nicaragüense de El Debate, analizaron el impacto que tendría el encuentro, en el corto plazo, para Venezuela.

o

Segura consideró que Washington ya cruzó “varias líneas que antes evitaba cruzar con la operación Lanza del Sur activa” y que los siguientes pasos “podrían ir en varias direcciones”. “Podría cambiar la presencia militar en El Caribe con más patrullas, más vigilancia aérea y detenciones”.

“Podrían intensificarse operaciones de inteligencia para recopilar informaciones sobre movimientos militares dentro Venezuela, redes de apoyo del régimen, y las rutas del supuesto Cartel de los Soles”, mencionó.

Afirmó que desde la Casa Blanca podría mantenerse “este contacto político directo con Maduro”, que se dio en una reciente llamada telefónica “mientras va subiendo el tono militar y diplomático”.

“Fuentes descartan que haya una operación en las próximas horas. Pero el devenir de la reunión de este lunes podría cambiar y hacer girar por completo el signo de estos momentos”, consideró Segura.

Edgardo Pinell, por su parte, consideró que lo más conveniente para Venezuela es que “Maduro acepte la derrota”, electoral tras los comicios de julio de 2024. “Sería lo más razonable y civilizado y lo menos costoso en términos humanos y económicos”, mencionó.

Y sobre la llamada de Trump con Maduro, afirmó que “es parte de los esfuerzos para tener una salida lo más rápida y pacífica a la usurpación del poder que tiene Maduro desde hace mucho tiempo en Venezuela”.

Temas relacionados:

Casa Blanca

Consejo de Seguridad

Régimen de Maduro

Despliegue militar

Despliegue militar de Estados Unidos

Mar Caribe

