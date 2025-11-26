NTN24
Miércoles, 26 de noviembre de 2025
República Dominicana

Exoficial de inteligencia militar explica la importancia de que República Dominicana autorice a EE. UU. a usar aeropuerto para su despliegue en el Caribe

noviembre 26, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Stephen Donehoo, exoficial de inteligencia militar de Estados Unidos y exasesor de seguridad de la Casa Blanca, analizó la decisión con NTN24.

Stephen Donehoo, exoficial de inteligencia militar de Estados Unidos y exasesor de seguridad de la Casa Blanca, analizó en entrevista con NTN24 la posibilidad de una conversación directa entre el presidente Donald Trump y Nicolás Maduro, así como el despliegue militar estadounidense en el Caribe.

Consultado sobre la viabilidad de un diálogo, Donehoo señaló: "sabemos que el señor Trump se piensa ser un negociador, un hombre que trabaja y que puede persuadir a gente a tomar decisiones importantes".

Asimismo, el exoficial recordó que Trump "ha hablado y ha tenido en la Casa Blanca solo hace dos semanas al nuevo presidente de Siria, que también anteriormente fue un terrorista. Habla muy frecuentemente con el señor Putin, con el señor Xi, con Kim Jong-un".

Según Donehoo, el presidente estadounidense "preferiría no tener que mandar tropas en combate para hacer lo que tiene que hacer en Venezuela, sino tratar de convencer al liderazgo que tienen una mejor opción para la solución de este tema".

Sobre la existencia de una estrategia definida, el exasesor expresó dudas: "No estoy seguro si hay una estrategia y más que un concepto de lo que el presidente quiere que ocurra o quiere que sea el resultado".

Explicó que "normalmente cuando hay un plan nacional para algo, eso termina en tener una estrategia y después opciones operacionales y tácticas para llevar a cabo esa estrategia. No estoy seguro que hay esa estrategia en este caso".

Donehoo reconoció que Trump ha solicitado información y planes, pero afirmó: "No creo que él ha tomado la decisión final de llevar a cabo acciones militares". Sin embargo, precisó que el presidente "sí les ha dado órdenes y flexibilidad para operar a las agencias de inteligencia y claramente las Fuerzas Armadas están actuando hasta un nivel con las lanchas, las narcolanchas y también los sobrevuelos de inteligencia".

Durante la entrevista se conoció el anuncio del presidente de República Dominicana, Luis Abinader, quien autorizó a Estados Unidos "el uso de espacios restringidos en la base aérea de San Isidro y en el aeropuerto internacional de las Américas para la operación logística de aviones de reabastecimiento de combustible, transporte de equipos y personal técnico".

Donehoo interpretó esta medida como un apoyo fundamentalmente logístico: "ayuda a poder tener estos tanqueros para darle combustible tanto a los bombarderos y a los aviones cazabombarderos que están operando en el Caribe".

El experto explicó que actualmente "la mayoría de estos aviones están saliendo desde Tampa, en Florida, y eso añade una hora o dos horas de vuelo para que lleguen al lugar".

Temas relacionados:

República Dominicana

Gobierno de Estados Unidos

Donald Trump

Despliegue militar

Despliegue militar de Estados Unidos

