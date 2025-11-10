Messi dejó un mensaje lleno de nostalgia en su regreso al Camp Nou y reavivó las esperanzas de los culés: "Ojalá algún día pueda volver"

El astro argentino Lionel Messi regresó a uno de los lugares que lo vio crecer y en el que pasó la mayor parte de su carrera profesional: el estadio Camp Nou.

La ‘Pulga’ compartió desde sus redes sociales unas fotografías en las que aparece recorriendo el renovado estadio.

En su vuelta a la casa del Barcelona, equipo con el que brilló y vio varios títulos, Messi dejó sobre la mesa la posibilidad de regresar.

Desde su cuenta de Instagram, el ‘10’ de la ‘albiceleste’ publicó un carrete de fotos tanto dentro como fuera del mítico estadio.

Las fotografías están acompañadas con una emotiva descripción: “Anoche volví a un lugar que extraño con el alma”.

“Un lugar donde fui inmensamente feliz, donde ustedes me hicieron sentir mil veces la persona más feliz del mundo”, añadió.

Messi concluyó su mensaje diciendo: “Ojalá algún día pueda volver, y no solo para despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo”.

Su regreso al Camp Nou ha causado nostalgia entre sus seguidores que afirman extrañarlo y piden que vuelva.

“Bienvenido de nuevo a tu casa”, “¿No quieres volver en enero por 6 meses?”, “¡Vuelve para un último baile, por favor!”, “Vuelve aunque sea por una temporada”, “Te extraño”, “Nos volvimos a ilusionar”, son algunos de los comentarios.

La última vez que el futbolista argentino pisó el Camp Nou fue el 16 de mayo de 2021 en el partido que disputó con el Barcelona ante el Celta de Vigo, en el que los culés cayeron 2-1.

Meses después, el 8 de agosto de ese año, Messi anunció que dejaba el club en el que duró 17 temporadas.

Su salida, pese a querer continuar, se dio por la situación económica que estaba atravesando el club en ese momento.

Tras dejar el conjunto culé, Messi fichó para el París Saint-Germain (PSG) y luego llegó a la MLS para jugar con el Inter Miami.