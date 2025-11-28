NTN24
Viernes, 28 de noviembre de 2025
Marte

NASA capta por primera vez cómo suenan los rayos en Marte y descubre aspecto que podría cambiar las misiones hacia el planeta rojo

noviembre 28, 2025
Por: Luis Cifuentes
Marte - Foto de referencia: EFE
El descubrimiento de los relámpagos de Marte podría cambiar de manera drástica cómo se llevan a cabo las misiones hacia ese planeta.

La NASA tiene una misión especial para desentrañar los secretos más importantes de Marte, un planeta que resulta muy interesante para los científicos y cuya cercanía con la Tierra despierta curiosidad.

La misión del rover Perseverance, un robot del tamaño de un automóvil que aterrizó en el planeta rojo en 2021, ha captado imágenes inéditas del planeta, al mismo tiempo que ha recolectado piezas para su investigación sobre posible vida allí.

Las nítidas imágenes nos han mostrado de cerca la superficie de Marte como nunca antes y también ha ayudado a recopilar piedras y otros materiales para ayudar a la comprensión de los componentes del planeta rojo.

Recientemente, el Perseverance dio un paso más allá en su investigación y logró recolectar sonidos de Marte por primera vez, algo que ha despertado curiosidad entre los investigadores.

El robot captó el momento en el que un rayo se escucha a lo lejos, lo que podría cambiar para siempre las misiones desde la Tierra hacia ese planeta.

El robot que se mueve por la superficie marciana, captó en total 55 sonidos de lo que los investigadores denominaron como microrelámpagos. A su vez, encontraron indicios de interferencia electrostática que podrían causar dicho fenómeno.

Los investigadores detallaron que estas ráfagas eléctricas son mucho más pequeñas que las de la Tierra debido al tamaño de su atmósfera, que es 100 veces menos densa que la de nuestro planeta.

Los investigadores quieren determinar la química detrás de las ráfagas eléctricas en Marte para diseñar mejores trajes y aeronaves para futuras misiones en el planeta.

