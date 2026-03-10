"Al principio los objetivos eran más para eliminar liderazgos y hoy son para suprimir capacidad de defensa iraní": analista en Medio Oriente sobre la Operación Furia Épica

Lucas Lorenzo Montero, analista especializado en Medio Oriente y geopolítica y miembro del Núcleo de Estudios de Medio Oriente de la Universidad Austral de Argentina, explicó en El Informativo de NTN24 que el foco de la Operación Furia Épica ha cambiado actualmente respecto a como se dio en un principio.

Es importante mencionar que este martes se cumplieron diez días desde el inicio de la Operación Furia Épica, la acción militar conjunta de Estados Unidos e Israel contra el régimen de Irán que comenzó el 28 de febrero de 2026.

VEA TAMBIÉN "Cuídese usted de no ser eliminado": el régimen de Irán amenaza al presidente Donald Trump o

"Al principio los objetivos eran más para eliminar liderazgos, en los primeros días de los ataques, y hoy ya se está volcando a empezar a suprimir capacidad de defensa iraní", expuso Montero sobre la evolución del operativo.

Dicho foco contra la capacidad de defensa del régimen de Irán, según el experto, está más centrado en lo que sería la capacidad militar 'misilística' y la capacidad naval de las fuerzas del régimen.

"No estamos viendo todavía un enfoque, por ejemplo, a bases donde podrían llegar a tener equipamientos como tanques y demás porque todavía no parece ser la prioridad para Estados Unidos e Israel el volcarse a una operación de tierra", precisó Montero.

Las estimaciones recientes sobre la capacidad militar de Irán después de los ataques de la Operación Furia Épica, cabe resaltar, apuntan a que su arsenal se ha reducido aproximadamente a la mitad debido a lanzamientos y destrucción de bases.