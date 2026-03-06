Una mujer murió trágicamente tras deslizarse por un tobogán, salirse de la atracción y caer al vacío

Un lamentable hecho en una atracción en el municipio de Chinácota, del departamento colombiano Norte de Santander. Una mujer perdió la vida luego de deslizarse en un tobogán y salirse de él en una curva, cayendo al vacío.

En redes sociales circula el video de la mujer, identificada como Yuris Cristel Camila García Manrique, cuando se preparaba para lanzarse del tobogán, incluso se escucha a uno de los funcionarios decirle “no tenga miedo”.

La víctima, confiada en que solo sería la adrenalina del deslizamiento, se lanzó encima de una almohadilla, esta tomó mucha velocidad y en una curva se salió del tobogán cayendo al vacío desde más de cinco metros de altura.



La joven de 28 años, oriunda de Tibú, fue auxiliada en el lugar y seguía con vida; sin embargo, falleció durante el trayecto hacia el casco urbano de Chinácota debido a las múltiples lesiones.

Tras la muerte de Yuris, la empresa Flores SAS, propietaria de la atracción donde ocurrió el accidente, emitió un comunicado enviando condolencias a la familia de la víctima.

Sin embargo, la familia anunció acciones judiciales contra la empresa por fallas en la seguridad y la atención de la emergencia, aseverando que el establecimiento no contaba con ambulancia, por lo que la mujer fue trasladada en un vehículo particular, ni tampoco con personal médico.

Las autoridades ya están investigando lo ocurrido con testimonios y material audiovisual para esclarecer el caso, pues los allegados a la víctima han señalado presuntas irregularidades y un posible intento de manipulación de los hechos.