NTN24
Viernes, 06 de marzo de 2026
Viernes, 06 de marzo de 2026
Sucesos

Una mujer murió trágicamente tras deslizarse por un tobogán, salirse de la atracción y caer al vacío

marzo 6, 2026
Por: Redacción NTN24
Mujer muere tras salirse de un tobogán en Colombia / FOTO: Captura de video
Mujer muere tras salirse de un tobogán en Colombia / FOTO: Captura de video
La mujer iba en bajada a gran velocidad y en una curva del tobogán se salió de la atracción, cayendo al vacío desde más de cinco metros de altura.

Un lamentable hecho en una atracción en el municipio de Chinácota, del departamento colombiano Norte de Santander. Una mujer perdió la vida luego de deslizarse en un tobogán y salirse de él en una curva, cayendo al vacío.

o

En redes sociales circula el video de la mujer, identificada como Yuris Cristel Camila García Manrique, cuando se preparaba para lanzarse del tobogán, incluso se escucha a uno de los funcionarios decirle “no tenga miedo”.

La víctima, confiada en que solo sería la adrenalina del deslizamiento, se lanzó encima de una almohadilla, esta tomó mucha velocidad y en una curva se salió del tobogán cayendo al vacío desde más de cinco metros de altura.


La joven de 28 años, oriunda de Tibú, fue auxiliada en el lugar y seguía con vida; sin embargo, falleció durante el trayecto hacia el casco urbano de Chinácota debido a las múltiples lesiones.

Tras la muerte de Yuris, la empresa Flores SAS, propietaria de la atracción donde ocurrió el accidente, emitió un comunicado enviando condolencias a la familia de la víctima.

o

Sin embargo, la familia anunció acciones judiciales contra la empresa por fallas en la seguridad y la atención de la emergencia, aseverando que el establecimiento no contaba con ambulancia, por lo que la mujer fue trasladada en un vehículo particular, ni tampoco con personal médico.

Las autoridades ya están investigando lo ocurrido con testimonios y material audiovisual para esclarecer el caso, pues los allegados a la víctima han señalado presuntas irregularidades y un posible intento de manipulación de los hechos.

Temas relacionados:

Sucesos

Colombia

Muerte

Luto

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

'Sandra Ramírez', exFarc que aspira al Congreso, pide pruebas de los crímenes que cometieron: "Nos usaban como carnada para los comandantes", hablan las víctimas

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Estados Unidos está dispuesto a asistir como se hizo en Venezuela y como se hará en Cuba": teniente coronel retirado de la Armada sobre ataques contra el régimen en Irán

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Hemos solicitado al Ministerio de Defensa de Colombia que se hagan despliegues de seguridad de área extensa": coordinador del Observatorio Político Electoral de la MOE sobre los comicios del 8 de marzo

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Podemos resistir por mucho tiempo": Rashid Al-Mohanadi, miembro del equipo del primer ministro de Catar, sobre ataques del régimen de Irán

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Petro busca una especie de pacto con los grupos narcoterroristas y delincuentes en Colombia": eurodiputado de Vox sobre denuncias ante la UE por posible amenaza electoral en el país

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Qué se espera de llamativa cumbre de Trump con presidentes de Latinoamérica: estos son los grandes ausentes

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El peor legado que deja Gustavo Petro es la tendencia a pensar que en Colombia ser criminal paga": candidata al Senado de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Foto de referencia
Israel

Israel revela impresionante video del bombardeo al búnker militar subterráneo del abatido líder supremo iraní Alí Jamenei: 50 aviones de combate participaron

Lilian Tintori junto a Leopoldo López - Foto: EFE
Lilian Tintori

"La única información que tenemos es que fue orden de Delcy Rodríguez": Lilian Tintori denuncia que su casa en Caracas fue saqueada

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: EFE
VOX

"Petro busca una especie de pacto con los grupos narcoterroristas y delincuentes en Colombia": eurodiputado de Vox sobre denuncias ante la UE por posible amenaza electoral en el país

Foto de referencia: AFP
Catar

"Podemos resistir por mucho tiempo": Rashid Al-Mohanadi, miembro del equipo del primer ministro de Catar, sobre ataques del régimen de Irán

Donald Trump/ Delcy Rodríguez - Fotos AFP
Venezuela

Restablecimiento de relaciones diplomáticas entre EE. UU. y Venezuela está sujeto a que se siga avanzando en el plan de tres fases establecido por el secretario Rubio

Más de Actualidad

Ver más
Nahuel Gallo (EFE)
Régimen venezolano

"El Rodeo I es un lugar de bastante tortura psicológica, los extranjeros no teníamos visitas ni llamadas": Gendarme argentino excarcelado tras permanecer más de un año preso por el régimen venezolano

Diosdado Cabello/ Delcy Rodríguez - Fotos AFP
Régimen venezolano

Diosdado Cabello vs. Delcy Rodríguez: ¿amigos o rivales? Expertos analizan grietas en el régimen de Venezuela tras caída de Nicolás Maduro

Manifestación de jóvenes venezolanos en el Día de la Juventud - Foto. AFP
Manifestaciones

“Hoy vimos una articulación de todos los actores políticos del Estado: partidos políticos, sindicatos, gremios, movimientos estudiantiles”: dirigente estudiantil venezolano sobre manifestaciones

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy Desarrollo sostenible

Deuda, carbono y poder: la contabilidad que América Latina está empezando a cambiar

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Arturo McFields

Armamento de China fracasa 3 veces en un año en Pakistán, Venezuela e Irán

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Trump y Jinping, legisladores del mundo

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Harry Maguire | Foto: EFE
Futbolistas

Referente del Manchester United Harry Maguire fue condenado a 15 meses de prisión en suspenso por intento de soborno y agresión por un incidente ocurrido en Grecia en 2020

Nahuel Gallo (EFE)
Régimen venezolano

"El Rodeo I es un lugar de bastante tortura psicológica, los extranjeros no teníamos visitas ni llamadas": Gendarme argentino excarcelado tras permanecer más de un año preso por el régimen venezolano

Diosdado Cabello/ Delcy Rodríguez - Fotos AFP
Régimen venezolano

Diosdado Cabello vs. Delcy Rodríguez: ¿amigos o rivales? Expertos analizan grietas en el régimen de Venezuela tras caída de Nicolás Maduro

Manifestación de jóvenes venezolanos en el Día de la Juventud - Foto. AFP
Manifestaciones

“Hoy vimos una articulación de todos los actores políticos del Estado: partidos políticos, sindicatos, gremios, movimientos estudiantiles”: dirigente estudiantil venezolano sobre manifestaciones

Carlos Giménez y Miguel Díaz-Canel - AFP
Régimen Castrista

"El régimen en Cuba debe haberse dado cuenta que Trump es bastante paciente y generoso a las buenas (...) durarán muy poco a las malas": congresista Carlos Giménez

Colección Andy Bag - Fotos CH Carolina Herrera
Carolina Herrera

CH Carolina Herrera celebra dos décadas de icónico accesorio usado en Colombia y Venezuela: "madres e hijas continúan eligiéndolo"

Técnico dice adiós a selección clasificada al Mundial de 2026 - Foto referencia: EFE
Copa del Mundo

Selección de las Américas clasificada al Mundial se queda sin técnico por motivo extradeportivo

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre