Edmundo González dice sobre la ley de amnistía que no habrá "reconciliación duradera sin memoria" en Venezuela

Edmundo González Urrutia, presidente legítimo de Venezuela que se encuentra exiliado en España, se refirió a la promulgación de la ley de amnistía general del régimen chavista que debería conllevar a la liberación de los presos políticos, y aseguró que no habrá "reconciliación duradera sin memoria ni responsabilidad".

Según dijo González Urrutia en un mensaje publicado en sus redes sociales, para que la medida "sea legítima, debe estar acompañada de verdad, reconocimiento y reparación".

VEA TAMBIÉN España solicitará a la Unión Europea levantar las sanciones contra Delcy Rodríguez o

La ley fue promulgada el jueves 19 de febrero por Delcy Rodríguez, quien está en el poder tras la captura de Nicolás Maduro a comienzos de enero por parte de Estados Unidos.

"Han sido demasiados años de dolor y de pérdidas como para reducir este debate a un trámite", advirtió González Urrutia, quien se enfrentó en las presidenciales de 2024 a Maduro y ganó los comicios, marcados por denuncias de fraude por parte del régimen.

Y añadió: "Una amnistía responsable es la transición del miedo al Estado de derecho. Es el compromiso de que el poder no volverá a ejercerse sin límites y de que la ley estará por encima de la fuerza".

Rodríguez promulgó la ley después de que la Asamblea Nacional de Venezuela, dominada por el chavismo, la aprobara en un segundo debate.

La amnistía hace parte de una serie de medidas adoptadas por el régimen chavista tras la captura de Maduro el 3 de enero en Caracas, que también incluye una mayor apertura petrolera y un vuelco en las débiles relaciones con Estados Unidos, rotas desde 2019.

Washington ha dicho estar a cargo de Venezuela después de la operación que terminó con la captura del dictador venezolano junto a su esposa, Cilia Flores.