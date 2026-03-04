NTN24
Miércoles, 04 de marzo de 2026
ICE

Luchadora colombiana habría sido detenida en Florida por el ICE en un operativo que iba dirigido a su padre

marzo 4, 2026
Por: Redacción NTN24
Agente ICE - AFP
Agente ICE - AFP
Un juez de inmigración de Estados Unidos fijó la fianza de 2.500 dólares para que la luchadora pudiera quedar en libertad condicional.

La deportista colombiana Nicolth Hernández, una luchadora de 24 años, habría sido arrestada por el servicio migratorio de Estados Unidos (ICE). Familiares y personas del gremio han denunciado que la detención de la colombiana fue confusa e injustificada.

Según se ha conocido, Hernández fue arrestada por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) el pasado 11 de febrero en Fort Lauderdale, Florida. Su familia segura que la luchadora fue detenida durante un operativo que estaba dirigido originalmente a su padre.

El prometido de Nicolth grabó el momento en el que ella pregunta el motivo de su detención a los agentes federales.

Los agentes le responden que están haciendo un operativo en la zona "revisando matriculas", operativo originalmente relacionado al padre de la luchadora. Al no encontrarlo, los agentes del ICE proceden a llevársela.

En el audio, revelado por el medio Telemundo 51 Miami, se escucha cuando uno de los agentes le habría dicho: "vas a venir con nosotros", a lo que la colombiana responde "¿Hay alguna razón por la que me pararon?".

Desde entonces la joven ha permanecido en un centro de detención de ICE esperando a que su proceso migratorio avance.

De acuerdo con algunas versiones de medios locales, la colombiana lleva 10 años a la espera de su ciudadanía, pero por ahora solo cuenta con asilo político.

Justin Gould, abogado de Nicolth, afirmó que la luchadora llegó al país cuando tenía 15 años. En ese momento, sus padres solicitaron el asilo político y la familia consiguió permisos de trabajo.

El abogado reveló en entrevista con Telemundo 51 Miami que "después de llegar a los Estados Unidos los padres pidieron asilo político. Con asilo político toda la familia recibió sus permisos de trabajo".

Un juez de inmigración de Estados Unidos fijó la fianza de 2.500 dólares para que la luchadora pudiera quedar en libertad condicional. Es por esta la razón por la que su familia recurrió a abrir una campaña en GoFundMe

"Lo que hace esto aún más desgarrador es que debíamos celebrar nuestra boda el 28 de este mes. Aunque nos casamos legalmente en diciembre del año pasado, esperábamos con ansias celebrar nuestro amor con amigos y familiares. Su detención nos ha arrebatado ese día tan especial, aumentando el dolor y la incertidumbre que enfrentamos", dice la campaña.

