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Sábado, 18 de abril de 2026
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Irán

"Al régimen de Irán no le importa poner en riesgo la vida de sus ciudadanos": analista sobre el cierre completo del Estrecho de Ormuz

abril 18, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
El régimen de Irán anunció el cierre completo del Estrecho de Ormuz como respuesta al bloqueo de Estados Unidos que impide la entrada y salida de buques de los puertos iraníes.

El régimen de Irán anunció el cierre completo del estrecho Ormuz como respuesta al bloqueo de Estados Unidos que impide la entrada y salida de buques de los puertos iraníes.

El presidente Donald Trump calificó la decisión iraní como un "chantaje" y aseguró que "no podrán chantajear" a Estados Unidos. El mandatario afirmó que las fuerzas militares iraníes están debilitadas y que las conversaciones diplomáticas continúan avanzando, a pesar de la nueva crisis en el estrecho.

Al respecto, el analista internacional Solange Márquez, especialista en geopolítica, explicó que la estrategia de EE. UU. de presión económica mientras mantiene negociaciones diplomáticas genera contradicciones.

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"No puedes por un lado estar en negociaciones en Islamabad tratando de decirle a tu adversario que vas a cumplir que, si ellos cumplen con una parte, tú vas a cumplir con la otra. Pero por el otro lado, mantenerles una presión económica que además no fue acordada durante las reuniones", señaló.

Márquez destacó que Irán ha descubierto que tiene poder con el control del Estrecho de Ormuz.

"Para Irán el poder cerrar el estrecho de Ormuz sabían que se iban a enfrentar a Estados Unidos de manera directa. Este enfrentamiento directo no lo querían, ningún país quiere enfrentarse con el ejército más poderoso del mundo", explicó.

La experta advirtió sobre la naturaleza del régimen iraní: "Irán es un régimen teocrático ideológicamente muy comprometido. No les importa poner en riesgo la vida de los ciudadanos iraníes, no les importa perder ciudades, siempre y cuando puedan continuar enfrentándose a lo que ellos consideran es su mayor enemigo, que en este caso es Estados Unidos y por el otro lado Israel".

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