NTN24
Viernes, 15 de mayo de 2026
Viernes, 15 de mayo de 2026
Régimen

¿Quiénes son los jefes de la dictadura de Cuba que se reunieron con el director de la CIA en La Habana?

mayo 15, 2026
Por: Saúl Montes
El jefe de la Agencia Central de Inteligencia de EE. UU. estuvo en territorio cubano para entregar personalmente el mensaje del presidente Donald Trump sobre la isla.

Recientemente, se conoció sobre la inesperada visita de una delegación de Estados Unidos liderada por el director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), John Ratcliffe, a La Habana (Cuba).

El encuentro ocurre en momentos en los que Washington ejerce presión sobre la dictadura encabezada por Miguel Díaz-Canel tras la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro.

Mediante las redes sociales, la agencia federal compartió algunas fotografías divulgadas en las que se aprecia a Ratcliffe y otros miembros de la delegación, quienes fueron censurados para mantener sus identidades en secreto.

o

El jefe de dicha agencia, que participó en la planificación y operación para la extracción de Maduro, sostuvo un encuentro con Raúl Rodríguez Castro, nieto del exjefe del régimen, Raúl Castro.

Además, con el ministro del Interior del régimen, Lázaro Álvarez, y Ramón Romero Curbelo, jefe de los cuerpos de inteligencia, quien es señalado como parte del aparato represor cubano.

Antes de partir hacia Estados Unidos, el director de la CIA apareció en una fotografía junto al encargado de la misión diplomática de Estados Unidos en Cuba, Mike Hammer.

En un comunicado, la CIA informó sobre el alcance del encuentro con los representantes de la dictadura castrista y señaló que se entregó personalmente el mensaje del presidente Donald Trump, que “EE. UU. está dispuesto a entablar un diálogo serio sobre cuestiones económicas y de seguridad, pero solo si Cuba realiza cambios fundamentales”.

o

“Durante la reunión, el director Ratcliffe y los funcionarios cubanos abordaron la cooperación en materia de inteligencia, la estabilidad económica y cuestiones de seguridad (...) todo ello, bajo la premisa de que Cuba ya no puede servir como refugio seguro para los adversarios en el hemisferio occidental”, detalló.

Tras finalizar la reunión, Ratcliffe partió a Estados Unidos desde el aeropuerto internacional José Martí de La Habana.

En entrevista con NTN24, el presidente del Movimiento Democracia, Ramón Saúl Sánchez, indicó que “no se puede anticipar que el hecho sea la liberación” de la dictadura de la isla.

Temas relacionados:

Régimen

Cuba

La Habana

CIA

Estados Unidos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Mi nuera está aterrada de salir de la casa": habla abuela de bebé que nació en cárcel del régimen de Venezuela

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Los venezolanos no sienten satisfechas ni sus expectativas políticas ni de mejora de vida": Alejandro Hernández insta a EE. UU. a no “ir lento” en la transición hacia la democracia en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Confirman en Colombia extradición a EE. UU. de José Enrique Martínez, alias ‘Chuqui’, líder de alto rango del Tren de Aragua

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Director de la CIA viajó a La Habana y se reunió con autoridades de la dictadura

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Estamos metidos en un ciclo de conflicto que va a ser a largo plazo”: Experto sobre la actualidad mundial

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

“Podríamos estar frente a un Súper El Niño”: meteorólogo alerta sobre temperaturas extremas

Ver más

Videos

Ver más
Carlos Gimenez, congresista republicano (AFP)
Carlos A. Giménez

Congresista Carlos Giménez confirma que presiona al Gobierno Trump por "elecciones libres y democráticas en Venezuela" y rechaza que el país sea manejado por una "dictadora interina"

Cárceles en Venezuela - Referencia Canva
Régimen

"Mi nuera está aterrada de salir de la casa": habla abuela de bebé que nació en cárcel del régimen de Venezuela

Protestas en Venezuela contra el régimen - Foto: EFE
Transición democrática

"Los venezolanos no sienten satisfechas ni sus expectativas políticas ni de mejora de vida": Alejandro Hernández insta a EE. UU. a no “ir lento” en la transición hacia la democracia en Venezuela

John Lee Ratcliffe, director de la CIA (AFP)
Cuba

Director de la CIA viajó a La Habana y se reunió con autoridades de la dictadura

Apagones en Cuba - EFE
Cuba

"Lo único que funciona en Cuba son las fuerzas del orden para reprimir": activista sobre crisis en la isla

Más de Actualidad

Ver más
Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Donald Trump

"No habla de llevar la democracia ni de mejorar el estándar de vida del pueblo venezolano": Rafael Peñalver sobre propuesta de Trump para que Venezuela se convierta en el estado 51 de EE. UU.

Hipopótamos - EFE
Animales

Este es el multimillonario indio que se ofreció a recibir los hipopótamos de Pablo Escobar: quiere evitar que sean sacrificados como planean las autoridades en Colombia

Abogado de la familia de Víctor Quero advierte sobre posibles actos de tortura y exige una investigación internacional - EFE
Venezuela

Abogado de la familia de Víctor Quero advierte sobre posibles actos de tortura y exige una investigación internacional

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Christopher Landau

¿Tendremos paciencia?

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Tres horas y cero acuerdos, aplastante fracaso de Lula en Washington

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Juridicidad en versión hermanos Rodríguez

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Biodiversidad

El capital natural no necesita más métricas, necesita mercado

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
'Mane' Díaz, padre del futbolista colombiano, Luis Díaz / Gol de 'Lucho' Díaz en Champions - Fotos: X / EFE
Champions League

Casi de desmaya: así vivió 'Mane' Díaz el golazo de su hijo 'Lucho' con el Bayern de Múnich que eliminó al Real Madrid de la Champions League

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y Lula da Silva, presidente de Brasil - Foto: EFE
Estados Unidos

Con un encuentro de perfil bajo, Lula da Silva se reúne con Donald Trump en la Casa Blanca antes de las elecciones de octubre en Brasil

Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Donald Trump

"No habla de llevar la democracia ni de mejorar el estándar de vida del pueblo venezolano": Rafael Peñalver sobre propuesta de Trump para que Venezuela se convierta en el estado 51 de EE. UU.

Hipopótamos - EFE
Animales

Este es el multimillonario indio que se ofreció a recibir los hipopótamos de Pablo Escobar: quiere evitar que sean sacrificados como planean las autoridades en Colombia

Carlos Darwin Quintero, Luciano Pons y Hugo Rodallega - Fotos: EFE
Liga BetPlay Dimayor

Más de seis equipos se disputan los últimos tres cupos a la siguiente fase del fútbol colombiano: así se jugará la penúltima fecha del fútbol colombiano

Abogado de la familia de Víctor Quero advierte sobre posibles actos de tortura y exige una investigación internacional - EFE
Venezuela

Abogado de la familia de Víctor Quero advierte sobre posibles actos de tortura y exige una investigación internacional

Miguel Díaz-Canel y Nicolás Maduro - Foto EFE
Gobierno de Donald Trump

Congresista de EE. UU. advierte que líderes del régimen de Cuba podrían llegar a encontrarse con Maduro "en una cárcel de Nueva York, si tienen suerte"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre