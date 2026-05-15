¿Quiénes son los jefes de la dictadura de Cuba que se reunieron con el director de la CIA en La Habana?

Recientemente, se conoció sobre la inesperada visita de una delegación de Estados Unidos liderada por el director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), John Ratcliffe, a La Habana (Cuba).

El encuentro ocurre en momentos en los que Washington ejerce presión sobre la dictadura encabezada por Miguel Díaz-Canel tras la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro.

Mediante las redes sociales, la agencia federal compartió algunas fotografías divulgadas en las que se aprecia a Ratcliffe y otros miembros de la delegación, quienes fueron censurados para mantener sus identidades en secreto.

El jefe de dicha agencia, que participó en la planificación y operación para la extracción de Maduro, sostuvo un encuentro con Raúl Rodríguez Castro, nieto del exjefe del régimen, Raúl Castro.

Además, con el ministro del Interior del régimen, Lázaro Álvarez, y Ramón Romero Curbelo, jefe de los cuerpos de inteligencia, quien es señalado como parte del aparato represor cubano.

Antes de partir hacia Estados Unidos, el director de la CIA apareció en una fotografía junto al encargado de la misión diplomática de Estados Unidos en Cuba, Mike Hammer.

En un comunicado, la CIA informó sobre el alcance del encuentro con los representantes de la dictadura castrista y señaló que se entregó personalmente el mensaje del presidente Donald Trump, que “EE. UU. está dispuesto a entablar un diálogo serio sobre cuestiones económicas y de seguridad, pero solo si Cuba realiza cambios fundamentales”.

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“Durante la reunión, el director Ratcliffe y los funcionarios cubanos abordaron la cooperación en materia de inteligencia, la estabilidad económica y cuestiones de seguridad (...) todo ello, bajo la premisa de que Cuba ya no puede servir como refugio seguro para los adversarios en el hemisferio occidental”, detalló.

Tras finalizar la reunión, Ratcliffe partió a Estados Unidos desde el aeropuerto internacional José Martí de La Habana.

En entrevista con NTN24, el presidente del Movimiento Democracia, Ramón Saúl Sánchez, indicó que “no se puede anticipar que el hecho sea la liberación” de la dictadura de la isla.