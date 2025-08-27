Alcalde de Cali explicó los tres factores que, a su juicio, han contribuido al deterioro de la seguridad en Colombia

El alcalde de la ciudad de Cali, Alejandro Éder, se refirió en NTN24 a la crítica situación de seguridad que enfrenta actualmente Colombia.

Durante una entrevista con La Tarde, Éder identificó tres factores que, a su juicio, han contribuido al deterioro de la seguridad en el país: la disminución de recursos para la fuerza pública, el descuido en la lucha contra las economías ilegales, especialmente la erradicación de coca y la minería ilegal, y la política de "paz total" del gobierno actual.

“Evidentemente, se necesita mayor apoyo del Gobierno Nacional. Colombia es un país altamente centralizado. La fuerza pública, incluyendo la Policía, la maneja el Gobierno Nacional y necesitamos más recursos. Necesitamos más pie de fuerza, más capacidad de inteligencia principalmente”, dijo.

Recientemente, Cali fue escenario de un atentado con explosivos en inmediaciones de la base aérea Marco Fidel Suárez, que dejó al menos seis muertos y más de 70 heridos.

“Los amenazados hoy son todos los ciudadanos colombianos. Aquí en Cali asesinaron a seis ciudadanos del común la semana pasada. El 10 de junio asesinaron a otros dos. Entre el 10 de junio y el jueves pasado dejaron a 130, 140 personas en el hospital víctimas de estos ataques indiscriminados. Hemos visto lo mismo en Antioquia, en Chocó, en el Guaviare, en Arauca, en el Catatumbo. Mejor dicho, esto es un problema generalizado”, dijo Éder quien ha recibido amenazas contra su vida.

El mandatario local argumentó que "la forma de proteger a la población colombiana es dándole los recursos a la fuerza pública para que pueda actuar y dándole la orden y el apoyo político para que lo haga".