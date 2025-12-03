NTN24
Miércoles, 03 de diciembre de 2025
Miércoles, 03 de diciembre de 2025
Lucha contra las drogas

Experto en inteligencia estratégica analiza las implicaciones que tendría un eventual ataque de EE. UU. en Colombia justificado bajo lucha contra el narcotráfico

diciembre 3, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Programa: El Informativo
El consultor en seguridad Iván Carvajal aseveró en NTN24 que las operaciones terrestres serían la "última opción" para los Estados Unidos.

Iván Carvajal, experto en inteligencia estratégica y consultor en seguridad, analizó en El Informativo de NTN24 las implicaciones que tendría para Colombia un eventual ataque militar de Estados Unidos en su territorio, aún si este se justificara bajo la lucha contra el narcotráfico.

"Los Estados Unidos están desarrollando una estrategia con base en análisis de informaciones no solamente de sus agencias de seguridad, sino también de muchos análisis del índice de criminalidad en el hemisferio y qué países están tensionando el crimen transnacional", explicó Carvajal.

Carvajal dijo que, aunque para Estados Unidos las operaciones en tierra son una "última opción", un eventual ataque a los grupos criminales podría, "por supuesto", escalar las tensiones en América Latina

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseveró el martes que cualquier país que trafique drogas ilegales a Estados Unidos podría ser atacado, sugiriendo la posibilidad de hacerlo en Colombia, a lo que el mandatario de la nación sudamericana, Gustavo Petro, le pidió no amenazar la soberanía ni declarar una supuesta "guerra" que afecte siglos de relaciones.

"Cualquiera que esté haciendo eso y vendiéndolo en nuestro país está sujeto a ser atacado", señaló Trump a periodistas durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca, tras plantear el tema de la cocaína procedente de Colombia.

Donald Trump/ Nicolás Maduro - Fotos AFP
Departamento de Estado de Estados Unidos

Departamento de Guerra de EE. UU. confirma plan de contingencia si Maduro deja el poder: "estamos a disposición del presidente"

Bernie Moreno - Foto AFP/ Pasaportes - Foto Canva de referencia
Inmigrantes en Estados Unidos

"Todo o nada": senador estadounidense nacido en Colombia propone eliminar la doble ciudadanía, ¿Qué implica?

Nicolás Maduro/ Donald Trump - Fotos AFP
Cartel de Los Soles

"EE. UU. tiene a su disposición todos los medios para neutralizar y eliminar a la amenaza del Cartel de los Soles": expertos analizan presión de Trump a Maduro

Nicolás Maduro/ Donald Trump - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Estas son las condiciones que puso Maduro para dejar el poder, según Reuters; Trump solo aceptó su salida inmediata y el plazo ya venció

Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela (EFE)
Régimen venezolano

¿Por qué Maduro le teme tanto a su proceso ante la CPI? Abogado desde La Haya lo explica

Nicolás Maduro y Gustavo Petro - EFE
Colombia

Petro invita a colombianos en Venezuela a llenar formulario “para estar en comunicación en estos momentos difíciles”

Gustavo Petro y Donald Trump / FOTO: EFE
Donald Trump

La respuesta de Petro a Trump luego que el mandatario estadounidense asegurara que estaría dispuesto a destruir “fábricas de cocaína” en Colombia

USS Gerald R. Ford, portaaviones de la Armada de los Estados Unidos - Foto de referencia: EFE
Despliegue militar

"Estados Unidos dice 'esta es nuestra zona'": experto en temas de seguridad y asuntos militares sobre llegada de portaviones USS Gerald R. Ford al Caribe

Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Justicia no es venganza

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Otro régimen socialista de dos décadas se viene abajo y la izquierda radical se tambalea

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Nicolás Maduro y Gustavo Petro - EFE
Colombia

Petro invita a colombianos en Venezuela a llenar formulario “para estar en comunicación en estos momentos difíciles”

Foto de referencia (EFE)
Elecciones en Honduras

¿Están en riesgo las elecciones en Honduras? Experto explica la crisis política que vive el país centroamericano

CPI

Fiscalía de la CPI cierra sus oficinas en Caracas

Gustavo Petro y Donald Trump / FOTO: EFE
Donald Trump

La respuesta de Petro a Trump luego que el mandatario estadounidense asegurara que estaría dispuesto a destruir “fábricas de cocaína” en Colombia

Imágenes del Miss Universo 2025 / Alicia Machado, ex Miss Universo 1996 - Fotos: EFE / X
Alicia Machado

Alicia Machado explota contra el Miss Universo 2025: "Ya está bueno, no lo soporto, si yo fuera la directora recojo a todas mis carajitas"

USS Gerald R. Ford, portaaviones de la Armada de los Estados Unidos - Foto de referencia: EFE
Despliegue militar

"Estados Unidos dice 'esta es nuestra zona'": experto en temas de seguridad y asuntos militares sobre llegada de portaviones USS Gerald R. Ford al Caribe

Toni Kroos junto al presidente del Real Madrid Florentino Pérez y Frank-Walter Steinmeier, presidente de Alemania | Foto: EFE
Toni Kroos

El emotivo discurso de Toni Kroos al ser reconocido con importante distinción en el Santiago Bernabéu: “mi mundo de futbolista no es un mundo normal”

