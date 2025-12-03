Experto en inteligencia estratégica analiza las implicaciones que tendría un eventual ataque de EE. UU. en Colombia justificado bajo lucha contra el narcotráfico

Iván Carvajal, experto en inteligencia estratégica y consultor en seguridad, analizó en El Informativo de NTN24 las implicaciones que tendría para Colombia un eventual ataque militar de Estados Unidos en su territorio, aún si este se justificara bajo la lucha contra el narcotráfico.

"Los Estados Unidos están desarrollando una estrategia con base en análisis de informaciones no solamente de sus agencias de seguridad, sino también de muchos análisis del índice de criminalidad en el hemisferio y qué países están tensionando el crimen transnacional", explicó Carvajal.

Carvajal dijo que, aunque para Estados Unidos las operaciones en tierra son una "última opción", un eventual ataque a los grupos criminales podría, "por supuesto", escalar las tensiones en América Latina

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseveró el martes que cualquier país que trafique drogas ilegales a Estados Unidos podría ser atacado, sugiriendo la posibilidad de hacerlo en Colombia, a lo que el mandatario de la nación sudamericana, Gustavo Petro, le pidió no amenazar la soberanía ni declarar una supuesta "guerra" que afecte siglos de relaciones.

"Cualquiera que esté haciendo eso y vendiéndolo en nuestro país está sujeto a ser atacado", señaló Trump a periodistas durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca, tras plantear el tema de la cocaína procedente de Colombia.