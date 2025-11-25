"En Rusia 2018 te llamé por entradas": el Dibu Martínez cuenta melancólica historia de cuando no era parte de la selección argentina

El portero argentino Emiliano ‘El Dibu’ Martínez compartió, este martes, una historia en sus redes sociales de los años en los que no integraba la selección de fútbol de su país y cuando tampoco era considerado, como ahora por muchos, como el mejor portero del mundo.

Martínez compartió la anécdota en un mensaje publicado en su cuenta en Instagram con el que rindió homenaje a Omar Souto, histórico gerente de Selecciones Nacionales de Argentina, quien falleció el pasado fin de semana.

“Desde que llegué al predio de la AFA a mis 15 años dijiste que iba a ser el arquero de la mayor. en Rusia te llame por entradas y me dijiste dale nene que el próximo mundial lo tenés que atajar, vos me lo prometiste de chico. Lo logramos Omarcito, que en paz descanses amigo”, escribió el guardameta.

El Dibu no fue el único en pronunciarse tras el fallecimiento de Souto. El capitán y delantero de la Albiceleste también se había referido al otrora gerente.



Messi le agradeció a Souto por, según sus propias palabras, abrirle camino en la selección y haber sido la primera persona que creyó que su talento debía llevarlo a vestir la camiseta de su país.

“Siempre estuviste presente y fuiste la persona que abrió el camino para que la AFA se fijara en mí. Un ser humano enorme, imposible de olvidar para todos los que tuvimos el privilegio de pasar por la Selección”, escribió el argentino.

El delantero argentino cerró su mensaje con un contundente: “Tu huella queda para siempre. Nunca te vamos a olvidar, Omar. Que descanses en paz”.

La Asociación del Fútbol Argentino también se unió a los mensajes de pésame y escribió en lapidario “hasta siempre Omar” que escribió en X acompañado de emoticones de corazones azules y blancos.