“Es una ola de terror”: Temor en los inmigrantes ante operativos migratorios en Nueva Orleans

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos lanzó una operación contra "los migrantes irregulares con antecedentes criminales" en Nueva Orleans, tras criticar a las autoridades demócratas de la ciudad por no cooperar.

El presidente Donald Trump había reiterado su intención de enviar militares de la Guardia Nacional a Nueva Orleans (sur), como ya lo ha hecho desde junio en Los Ángeles (oeste), Washington y Memphis (sur), a cada ocasión en contra de la opinión de las autoridades locales demócratas.

Leticia Casildo, cofundadora de la ONG Familias Unidas en Acción y Marcela Hernández, directora ejecutiva de la ONG Familias Unidas en Acción, se conectaron en el programa La Tarde de NTN24 para hablar al respecto de estas redadas y aseguraron que se están criminalizando a los inmigrantes solo por el hecho de ser inmigrantes.

“No podemos categorizar a nuestra gente como criminales y esto es solamente una agenda política y una agenda de terror, quieren llevar una agenda de odio que está reinando, el racismo que ha sido históricamente un problema hoy por hoy tiene una línea bien marcada para hacer ver que los inmigrantes son el problema de esta nación”, aseveró Leticia.

“El tema de la criminalización no es algo nuevo, las comunidades negras e inmigrantes han vivido esto por años y ahora lo están utilizando para destruir familias, separarla y crear un miedo horrible”, puntualizó Marcela.