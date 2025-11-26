NTN24
Miércoles, 26 de noviembre de 2025
Migrantes venezolanos

"Perú no puede aceptar eso, es una provocación": analista tras anuncio del candidato chileno José Antonio Kast de expulsar al país vecino a migrantes venezolanos

noviembre 26, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Víctor García Belaúnde, excongresista y analista político, rechazó el anuncio del candidato a la presidencia José Antonio Kast de expulsar migrantes venezolanos a la frontera con Perú.

El presidente de Perú, José Jerí, anunció la militarización de la frontera con Chile ante el repunte del cruce de migrantes que vienen desde territorio austral.

En las últimas semanas, ciertos de migrantes han salido de territorio chileno debido a la propuesta del candidato José Antonio Kast de expulsar de Chile a todos los migrantes que se encuentren en condición irregular en caso de ganar la segunda vuelta.

El gobierno peruano ha respondido con la presencia de efectivos militares en los más de 100 kilómetros que componen la zona fronteriza entre Perú y Chile.

Evidentemente, Perú no puede aceptar que los 400 mil venezolanos que Chile quiere expulsar sean dejados en la frontera con Perú”, declaró García.

Perú no puede aceptar eso, es una provocación”, reiteró.

En ese sentido, señaló que “Perú lo que quiere es resguardar su frontera y lo que están afuera y quieren ingresar que lo hagan de manera normal, pero de ninguna manera con la ayuda del gobierno chileno que quiere ponerlos en territorio peruano sin tener el visto bueno de Perú”.

A su vez, indicó que “Boric termina su mandato en pocas semanas y el nuevo candidato supuestamente ganador está tomando actitudes de esa naturaleza, matonezcas, desproporcionadas, desatinadas y evidentemente el Perú tiene que tomar sus precauciones”.

