Martes, 18 de noviembre de 2025
La respuesta de Petro a Trump luego que el mandatario estadounidense asegurara que estaría dispuesto a destruir “fábricas de cocaína” en Colombia

noviembre 18, 2025
Por: Redacción NTN24
Gustavo Petro y Donald Trump / FOTO: EFE
Gustavo Petro y Donald Trump / FOTO: EFE
A través de su cuenta de X, el presidente Colombia, Gustavo Petro, indicó que en su Gobierno “se han destruido 10.366 laboratorios de producción de cocaína”.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego, le respondió a su homólogo estadounidense, Donald Trump, luego de que éste asegurara que estaría dispuesto a destruir “fábricas de cocaína” en el país sudamericano.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, el mandatario colombiano se vanaglorió de los resultados de su administración contra los laboratorios de producción de coca en su país e indicó que Trump desconoce tales cifras.

o

“Cómo me sentiré de orgulloso que en mi gobierno se han destruido 10.366 laboratorios de producción de cocaína. Rubio no le ha contado a Trump, nadie le dice”, escribió.

Durante una declaración en la Casa Blanca, Trump afirmó que “Colombia tiene fábricas de cocaína donde se produce la droga”.

Y añadió: “¿Destruiría yo esas fábricas? Lo haría con orgullo, personalmente. No he dicho que lo vaya a hacer, pero estaría orgulloso de hacerlo”.

El mandatario norteamericano se refirió al tema luego de ser cuestionado sobre su postura frente al narcotráfico, así como las acciones que estaría dispuesto a tomar contra organizaciones criminales en el continente.

Allí mismo, el presidente norteamericano lanzó comentarios sobre su vecino, México, en relación a la producción de drogas y su tráfico hacia Estados Unidos, en el contexto de la ofensiva contra el narcotráfico en la región.

o

“¿Lanzaría ataques en México para detener (el tráfico de) drogas? Está bien para mí. Lo que sea necesario para detener las drogas”, comentó.

Desde hace varias semanas, la Administración del presidente republicano viene adelantando un despliegue militar, en el Caribe y el Pacífico, contra carteles de la droga, que el régimen de Venezuela denuncia como una maniobra para sacar a Nicolás Maduro del poder.

Las operaciones de Estados Unidos en aguas internacionales han logrado destruir varias lanchas que presuntamente transportaban droga, cobrando la vida de más de 70 personas señaladas como narcotraficantes.

