NTN24
Lunes, 15 de diciembre de 2025
Lunes, 15 de diciembre de 2025
On the Road

Alejandro Aguilar habla de su papel en la novela “Dinastía Casillas”: “La exposición que da este proyecto es un privilegio”

diciembre 15, 2025
Por: Redacción Nuestra Tele Internacional
El actor colombiano reflexiona sobre sus proyectos anteriores y el nuevo con “el parcero”, una novela nueva de Telemundo.

En una nueva edición del programa On The Road con Mauro Giraldo, el actor Alejandro Aguilar protagoniza un recorrido por las calles de Nueva York donde conversa abiertamente sobre su proyecto más reciente: “el parcero”, personaje que interpreta en la serie de Telemundo “Dinastía Casillas”, proyecto que actualmente ocupa el primer lugar de audiencia en la televisión hispana de Estados Unidos.

o

Alejandro Aguilar comienza reflexionando sobre el alcance que tienen este tipo de producciones televisivas frente a otros proyectos más íntimos.

“Hablaba con un amigo y me decía: ‘Alejandro, tú hiciste “El Chapo”, has hecho otras cosas, pero el alcance que tiene un proyecto como este no te lo dan otros proyectos que uno ama, como el cine independiente”, comentó el actor.

Para Aguilar la exposición que ofrece una producción de esta magnitud no debe darse por sentada: “La exposición que da un proyecto como “Dinastía Casillas” hay que agradecerla, es un privilegio, entonces sería absurdo desconocerlo y sobre todo desconocerlo en ser arrogante y displicente, y decir, ‘ay no es que esto es cualquier cosa’”, afirmó.

Adicionalmente, recordó que su carrera ha estado profundamente ligada a la televisión y que siempre ha sentido gratitud por este medio, expresa que: “Yo siempre he estado muy agradecido con la televisión, desde ‘Rosario Tijeras’, desde ‘Marbelle’, desde ‘La Prepago’, ‘Corazones Blindados’, siempre ha sido parte fundamental de mi camino”.

o

En cuanto al trabajo en equipo, Aguilar destacó la importancia del aprendizaje constante: “tengo estas herramientas, pero hay otras que yo no tengo y las desconozco. Aprender de ellas, y demás es una retroalimentación constante, es jugar y crecer juntos”.

Finalmente, el actor confesó que este proyecto llegó en el momento preciso de su vida, porque “años atrás no hubiera estado listo. Esto también es para las nuevas generaciones, no es cuando uno quiere, es cuando realmente las cosas se dan. Y a veces no es solo una preparación de carrera, sino de la vida, de la mente y de la madurez”, concluyó el actor.

Temas relacionados:

On the Road

Telemundo

Telenovelas

Entretenimiento

Actor

Colombia

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Somos la generación mejor preparada en nuestra historia para conquistar la libertad": María Corina Machado

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Los que protestaron en Noruega contra el premio Nobel de Paz de María Corina Machado eran pagados por el régimen, asegura miembro de Vente Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

“Los últimos cuatro mandatos dejaron a Chile estancado”: analista sobre el giro político que llevó a Kast al poder

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Elección de Kast en Chile pone contra las cuerdas al régimen venezolano: el nuevo mandatario habló de una "cuenta regresiva" para Maduro

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Colombia no podría ni siquiera considerar darle asilo": Juan Falkonerth analiza hipótesis de la canciller sobre Maduro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Cada viaje puede ser el último": Antonio De La Cruz sobre retroceso de buques cerca de Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Se debe ser exigente con aquellos que tanto daño han hecho al pueblo venezolano”: Iván Espinosa de los Monteros

Ver más

Videos

Ver más
Gustavo Petro y José Antonio Kast | Foto: AFP
Gustavo Petro

Presidente Petro arremete contra José Antonio Kast, mientras que otros mandatarios de izquierda lo felicitan por su victoria en Chile

Nicolás Maduro - José Antonio Kast
Chile

Elección de Kast en Chile pone contra las cuerdas al régimen venezolano: el nuevo mandatario habló de una "cuenta regresiva" para Maduro

José Antonio Kast | Foto AFP
Chile

“Los últimos cuatro mandatos dejaron a Chile estancado”: analista sobre el giro político que llevó a Kast al poder

José Antonio Kast, candidato presidencial chileno (AFP)
Elecciones en Chile

Golpe a la izquierda en Chile: José Antonio Kast gana las elecciones presidenciales para el periodo 2026 - 2030

Ataque terrorista antisemita en una popular playa de Sidney, Australia, deja al menos 12 muertos - AFP
Sídney

Ataque terrorista antisemita en una popular playa de Sídney, Australia, deja más de 10 personas asesinadas

Más de Actualidad

Ver más
Jeffrey Epstein, magnate y delincuente sexual estadounidense / Propiedad de Epstein - Fotos: EFE / X
Jeffrey Epstein

Revelan imágenes y vídeos inéditos de la isla de Jeffrey Epstein: así luce por dentro la mansión

Nicolás Maduro - Foto: EFE
Régimen de Maduro

La maniobra del régimen de Maduro en respuesta al asecho de Estados Unidos y su despliegue en el Caribe

Gustavo Petro y Donald Trump | Foto: EFE
Gustavo Petro

"Atacar nuestra soberanía es declarar guerra": Petro se pronuncia luego de que Trump confirmara que habrá ataques por tierra contra el narcotráfico y mencionara a Colombia

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

China frustrada y furiosa reclama a México, Panamá, Perú, Chile y otros países

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Oslo y el renacimiento democrático de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Jeffrey Epstein, magnate y delincuente sexual estadounidense / Propiedad de Epstein - Fotos: EFE / X
Jeffrey Epstein

Revelan imágenes y vídeos inéditos de la isla de Jeffrey Epstein: así luce por dentro la mansión

Nicolás Maduro - Foto: EFE
Régimen de Maduro

La maniobra del régimen de Maduro en respuesta al asecho de Estados Unidos y su despliegue en el Caribe

Kylian Mbappé, futbolista francés - Foto: EFE
Mbappé

Mbappé a pocos goles de destronar importante récord de Cristiano Ronaldo en el Real Madrid

Entrenamiento Real Madrid - Foto AFP
Real Madrid

Alarma merengue: figura fundamental del Real Madrid se ausentó del entrenamiento previo al duelo contra el Manchester City por Champions League

María Corina Machado - José Obdulio Gaviria
María Corina Machado, Nobel de Paz

La versión de José Obdulio Gaviria sobre lo que podría ocurrir este miércoles en Oslo tras la entrega del Nobel a María Corina Machado

Gustavo Petro y Donald Trump | Foto: EFE
Gustavo Petro

"Atacar nuestra soberanía es declarar guerra": Petro se pronuncia luego de que Trump confirmara que habrá ataques por tierra contra el narcotráfico y mencionara a Colombia

Abuelos - Foto referencial
Crisis en Venezuela

La sociedad venezolana envejece aceleradamente: 35% de los hogares están integrados por adultos mayores solos

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre