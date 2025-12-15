Alejandro Aguilar habla de su papel en la novela “Dinastía Casillas”: “La exposición que da este proyecto es un privilegio”

En una nueva edición del programa On The Road con Mauro Giraldo, el actor Alejandro Aguilar protagoniza un recorrido por las calles de Nueva York donde conversa abiertamente sobre su proyecto más reciente: “el parcero”, personaje que interpreta en la serie de Telemundo “Dinastía Casillas”, proyecto que actualmente ocupa el primer lugar de audiencia en la televisión hispana de Estados Unidos.

Alejandro Aguilar comienza reflexionando sobre el alcance que tienen este tipo de producciones televisivas frente a otros proyectos más íntimos.

“Hablaba con un amigo y me decía: ‘Alejandro, tú hiciste “El Chapo”, has hecho otras cosas, pero el alcance que tiene un proyecto como este no te lo dan otros proyectos que uno ama, como el cine independiente”, comentó el actor.

Para Aguilar la exposición que ofrece una producción de esta magnitud no debe darse por sentada: “La exposición que da un proyecto como “Dinastía Casillas” hay que agradecerla, es un privilegio, entonces sería absurdo desconocerlo y sobre todo desconocerlo en ser arrogante y displicente, y decir, ‘ay no es que esto es cualquier cosa’”, afirmó.

Adicionalmente, recordó que su carrera ha estado profundamente ligada a la televisión y que siempre ha sentido gratitud por este medio, expresa que: “Yo siempre he estado muy agradecido con la televisión, desde ‘Rosario Tijeras’, desde ‘Marbelle’, desde ‘La Prepago’, ‘Corazones Blindados’, siempre ha sido parte fundamental de mi camino”.

En cuanto al trabajo en equipo, Aguilar destacó la importancia del aprendizaje constante: “tengo estas herramientas, pero hay otras que yo no tengo y las desconozco. Aprender de ellas, y demás es una retroalimentación constante, es jugar y crecer juntos”.

Finalmente, el actor confesó que este proyecto llegó en el momento preciso de su vida, porque “años atrás no hubiera estado listo. Esto también es para las nuevas generaciones, no es cuando uno quiere, es cuando realmente las cosas se dan. Y a veces no es solo una preparación de carrera, sino de la vida, de la mente y de la madurez”, concluyó el actor.