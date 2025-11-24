NTN24
Lunes, 24 de noviembre de 2025
Cartel de Los Soles

"EE. UU. no mueve un portaviones como el Gerald Ford para hablar sobre algo”: exoficial de inteligencia advierte que está listo para un "ataque sin precedentes"

noviembre 24, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
El exoficial de inteligencia naval y de operaciones de inteligencia estadounidense Jesús Daniel Romero ofreció una entrevista en La Tarde de NTN24.

Este lunes entró en vigor la designación del Cartel de los Soles como Organización Terrorista Extranjera con la publicación en el Registro Federal hecha por el Departamento de Estado.

La reciente designación es una decisión que, según funcionarios, le da “más herramientas” al Gobierno de Estados Unidos frente a Venezuela.

En paralelo, fuerzas desplegadas en el Caribe sur, comandadas por el portaviones más letal del mundo, el USS Gerald R. Ford, están listas para lanzar fase de operaciones, según anticipan expertos.

Por otra parte, muchos creen que el anuncio es el fin de un "plazo" para el régimen de Nicolás Maduro.

El exoficial de inteligencia naval y de operaciones de inteligencia estadounidense Jesús Daniel Romero ofreció una entrevista en La Tarde de NTN24.

Romero señala que "todo el peso del país y del Gobierno está atrás de buscar acciones contundentes contra el Cartel de los Soles, estamos viendo acciones que nunca se habían tomado".

Según el experto, lo que justifica la decisión de Estados Unidos es que "Venezuela es el único país que es un narcoestado", pues señala que, aunque hay más gobiernos izquierdistas que le llevan la contraria a Estados Unidos, existen casos como el de México con el Cartel de Sinaloa y el CJNG, pero que "no cuentan con un narcoestado, el único es Venezuela, es el sueño de Pablo Escobar".

Sobre la alerta de la Agencia federal estadounidense de aviación (FAA, por sus siglas en inglés), que advierte sobre los riesgos de sobrevolar el espacio aéreo venezolano, en medio de fuertes tensiones entre el régimen de Nicolás Maduro y el gobierno de Donald Trump, el exoficial aseguró que no solo se debe a los ejercicios militares reales de Estados Unidos sino a una previsión por "si Venezuela reacciona de una manera, pudiera haber interrupciones aéreas".

"Estados Unidos está dando chance para facilitar que se aclare lo que es el teatro del Caribe que pudiese estar en peligro con su presencia", añadió.

"Puedes mover algunos buques en el Caribe, pero cuando estamos hablando de algo como un portaviones, donde yo personalmente participé, ese portaviones está listo para llevar a cabo una de las más grandes operaciones en Latinoamérica", dijo.

¿Qué tipo de acciones se pueden esperar sobre el régimen de Venezuela?

Romero aseguró que, bajo su experiencia, Estados Unidos "conduciría un ataque sin precedentes con una ola de misiles Tomahawk para neutralizar cualquier tipo de amenaza que pueda despegar de Venezuela".

Además, indicó, que posteriormente se lanzaría "una campaña aeronaval con bombarderos estratégicos para llevar a cabo, posiblemente, una de las campañas aéreas más grandes".

También considera que se buscaría "neutralizar objetivos relacionados con el liderazgo del Cartel de los Soles" y sus dispositivos de comunicación para "romper la habilidad de comunicarse entre el liderazgo y las tropas de abajo".

¿El dispositivo de inteligencia de Estados Unidos en el Caribe hay posibilidades de precisar hacia dónde se mueven los objetivos dentro de Venezuela?

"Cuando EE. UU. libera una campaña de esta magnitud, controla el día, la noche y los movimientos de todos los líderes, de todos los generales y si tienen algún tipo de escondite, yo aseguro que esto lo tienen en este momento", sentenció.

Cartel de Los Soles

Donald Trump

Caribe

Despliegue militar

Despliegue militar de Estados Unidos

Gobierno de Estados Unidos

Régimen venezolano

Régimen de Maduro

