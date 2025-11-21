Destructor estadounidense USS Stockdale bloqueó la ruta del petrolero ruso Seahorse cuando pretendía llegar a Venezuela con un cargamento de combustible

La empresa global de noticias Bloomberg reportó que el destructor estadounidense USS Stockdale bloqueó la ruta del petrolero ruso Seahorse, sancionado por Estados Unidos, cuando aparentemente intentaba llegar a Venezuela con un cargamento de combustible.

Según el medio antes mencionado, el buque habría intentado llegar en tres ocasiones a territorio venezolano y tres veces fue bloqueado en su trayecto, un hecho que ocurre en medio del despliegue militar de la Administración del presidente republicano Donald Trump en el Caribe.

MarineTraffic, sitio web que ofrece información en tiempo real sobre el tráfico marítimo, indicó que el Seahorse zarpó del puerto de Matanzas en Cuba el 9 de noviembre.

Un primer intento de bloqueo por parte del destructor estadounidense se habría registrado en aguas internacionales el 14 de noviembre, cuando el buque dio media vuelta al ver bloqueada su ruta.

El 16 de noviembre, el petrolero realizó un giro de 180 grados retomando su ruta inicial, antes de ser interceptado nuevamente en la madrugada del 17 de noviembre.

Tras un tercer intento fallido, el buque navega actualmente en el Caribe a diez nudos con destino desconocido.

La noticia se conoce en medio del despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, así como en el Pacífico, contra los carteles de la droga incluido el Cártel de los Soles, atribuido por Estados Unidos al régimen de Nicolás Maduro.

Cabe mencionar que el próximo lunes entrará en vigor la designación del Cártel de los Soles como organización terrorista extranjera. Según el secretario de Guerra de EE. UU., Pete Hegseth, el Pentágono dispondrá de un abanico de nuevas opciones para que el hemisferio esté libre de narcotráfico.