NTN24
Lunes, 08 de diciembre de 2025
Lunes, 08 de diciembre de 2025
Rick Scott

Senador estadounidense Rick Scott le pone fecha a la salida de Maduro: "se irá antes de Navidad"

diciembre 8, 2025
Por: Redacción NTN24
"Si lo arrestan y lo encarcelan por el resto de su vida, como a Noriega de Panamá, o si se va a Turquía, Rusia o China, realmente no me importa", dijo.

En las últimas horas, el legislador estadounidense Rick Scott, uno de los principales detractores del régimen de Venezuela, lanzó una inesperada advertencia sobre Nicolás Maduro.

En una entrevista con Fox News, en el programa Fox & Friends, el republicano se sumó a Bernie Moreno y Carlos Gimenez y aseguró que el futuro cercano de Maduro es lejos del poder.

o

"Realmente creo que antes de Navidad veremos a Maduro fuera. Recordemos que es un narcotraficante acusado. Perdió las elecciones", dijo.

Y agregó "no es el presidente de Venezuela. Es el jefe de los cárteles de la droga. Por eso, agradezco mucho lo que está haciendo este presidente para acabar con las drogas y con estas personas que venden drogas e intentan matar a nuestros hijos y nietos".

No obstante, Scott dijo que no le importa lo que ocurra con Maduro si el fin es dejar el poder:

"Si lo arrestan y lo encarcelan por el resto de su vida, como a Noriega de Panamá, o si se va a Turquía, Rusia o China, realmente no me importa. Lo único que me importa es que volvamos a, ya saben, no más drogas".

Asimismo, el legislador recordó que Maduro no ganó las elecciones y en los comicios se llevó a cabo un fraude:

"Y Edmundo González fue elegido, es el líder legítimo de Venezuela. Volvamos a la democracia, la libertad y las oportunidades que tiene Venezuela, Es un país rico con gente maravillosa". dijo.

o

"Tienen todas las razones para tener esperanza en el futuro, pero para ello tendrán que deshacerse de Maduro", agregó.

Mientras escalan las tensiones entre Estados Unidos y el régimen de Nicolás Maduro por el despliegue militar contra el narcotráfico en el Caribe, los gobiernos de Catar y Panamá se ofrecieron para una eventual mediación en conversaciones entre el presidente Donald Trump y el chavismo.

El primero en manifestar su disposición fue Catar, cuyo portavoz del Ministerio de Exteriores, Majed Al-Ansari, expresó el pasado domingo que su país espera que le pidan ejercer como mediador.

Por su parte, José Raúl Mulino, presidente de Panamá expresó durante una entrevista a EFE que está dispuesto a acoger de manera temporal a "ciertas personas" del régimen de Maduro con el fin de contribuir a resolver la situación de Venezuela y la región.

Temas relacionados:

Rick Scott

Gobierno de Estados Unidos

Donald Trump

Despliegue militar

Despliegue militar de Estados Unidos

Nicolás Maduro

Régimen venezolano

Régimen de Maduro

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"El régimen de Maduro constituye un peligro para toda la región": Zair Mundaray sobre carta de ‘El Pollo’ Carvajal a Trump

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Es una ola de terror”: Temor en los inmigrantes ante operativos migratorios en Nueva Orleans

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Siempre se ha considerado como un refugio de Maduro": exoficial estadounidense explica por qué el buque USS Gettysburg se encuentra cerca de isla venezolana

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Este 6 de diciembre venezolanos saldrán a las calles en 24 países para celebrar la fuerza de la paz y la esperanza

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Poderoso barco lanzamisiles de alta tecnología de EE. UU. es avistado a pocos kilómetros de Venezuela frente a hermética base militar del régimen

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Críticas a Daniel Noboa tras acumular 28 viajes internacionales en dos años mientras Ecuador enfrenta crisis de inseguridad

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“No creo que el despliegue termine en una invasión”: analista sobre presión de EE. UU. a Venezuela

Ver más

Videos

Ver más
Camioneros se solidarizan con agricultores mexicanos - Fotos: AFP
México

Expertos analizan la actual situación de México en medio de las manifestaciones en contra del gobierno y la marcha oficialista

Redadas Migratorias / FOTO: AFP
Inmigrantes en Estados Unidos

“Es una ola de terror”: Temor en los inmigrantes ante operativos migratorios en Nueva Orleans

Elecciones presidenciales en Honduras - Foto: AFP
Elecciones en Honduras

A una semana de las elecciones, Honduras aún no sabe quién será su nuevo presidente: “La ciudadanía alzando la voz quieren saber de los resultados”

Alfredo Díaz, preso político venezolano (AFP)
Presos políticos en Venezuela

Tras la muerte del exgobernador Alfredo Díaz, ONG asegura que hay cerca de 80 presos políticos delicados de salud en los centros de reclusión en Venezuela

Marchas a nivel mundial en favor de María Corina Machado - Fotos: AFP
María Corina Machado

“Este galardón es una validación internacional de la lucha democrática en Venezuela”: Coordinadora de Vente Venezuela en EE. UU.

Más de Política

Ver más
Gustavo Petro y Nicolás Maduro (AFP)
Nicolás Maduro

Maduro dice que Venezuela está lista para exportar por primera vez gas a Colombia: "está en la frontera esperando algunos elementos técnicos"

Edmand Lara, vicepresidente de Bolivia - Foto: EFE
Bolivia

"Tiene afán de protagonismo": analista político tras acusaciones de Edmand Lara, vicepresidente de Bolivia, sobre el presidente Rodrigo Paz

Foto: Casa Blanca
Gustavo Petro

"Si usted colabora o pertenece a un cartel de la droga, se convierte en un objetivo para EE.UU.": analistas sobre polémica por foto de Petro y Maduro vestidos de presos

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El culto político de la falacia, que no es posverdad

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Otro régimen socialista de dos décadas se viene abajo y la izquierda radical se tambalea

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Ataques de Rusia contra Ucrania - AFP
Ataques de Rusia a Ucrania

Ola de ataques rusos sobre varias ciudades de Ucrania deja 25 muertos y más de 100 heridos

.
Brasil

Letal virus amenaza con la extinción del guacamayo que inspiró a la película animada 'Río'

Venezuela vs. Corea del Norte - Mundial Sub-17 - Fotos: X
Vinotinto

La Vinotinto Sub-17 se quedó con las ganas: los de Oswaldo Vizcarrondo le dicen adiós al Mundial tras perder con Corea del Norte

Premios Grammy / FOTO: EFE
Latin Grammy

Así se vivió inesperado beso de hombres que integran aclamado dúo sudamericano con el que celebraron su victoria en los Latin Grammy

Ana García Carías, esposa del expresidente Juan Orlando Hernández - Foto: EFE
Juan Orlando Hernández

"Fue injustamente condenado y perseguido por la izquierda radical": esposa de Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras a quien Donald Trump indultó

Lindsey Graham/ Papa León XIV - Fotos AFP
Senador estadounidense

"Insto al Santo Padre a estar del lado correcto de la historia cuando se trata de poner fin al régimen de terror de Maduro": senador Graham le responde al papa León XIV

CPI

Fiscalía de la CPI cierra sus oficinas en Caracas

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre