Senador estadounidense Rick Scott le pone fecha a la salida de Maduro: "se irá antes de Navidad"

En las últimas horas, el legislador estadounidense Rick Scott, uno de los principales detractores del régimen de Venezuela, lanzó una inesperada advertencia sobre Nicolás Maduro.

En una entrevista con Fox News, en el programa Fox & Friends, el republicano se sumó a Bernie Moreno y Carlos Gimenez y aseguró que el futuro cercano de Maduro es lejos del poder.

"Realmente creo que antes de Navidad veremos a Maduro fuera. Recordemos que es un narcotraficante acusado. Perdió las elecciones", dijo.

Y agregó "no es el presidente de Venezuela. Es el jefe de los cárteles de la droga. Por eso, agradezco mucho lo que está haciendo este presidente para acabar con las drogas y con estas personas que venden drogas e intentan matar a nuestros hijos y nietos".

No obstante, Scott dijo que no le importa lo que ocurra con Maduro si el fin es dejar el poder:

"Si lo arrestan y lo encarcelan por el resto de su vida, como a Noriega de Panamá, o si se va a Turquía, Rusia o China, realmente no me importa. Lo único que me importa es que volvamos a, ya saben, no más drogas".

Asimismo, el legislador recordó que Maduro no ganó las elecciones y en los comicios se llevó a cabo un fraude:

"Y Edmundo González fue elegido, es el líder legítimo de Venezuela. Volvamos a la democracia, la libertad y las oportunidades que tiene Venezuela, Es un país rico con gente maravillosa". dijo.

"Tienen todas las razones para tener esperanza en el futuro, pero para ello tendrán que deshacerse de Maduro", agregó.

Mientras escalan las tensiones entre Estados Unidos y el régimen de Nicolás Maduro por el despliegue militar contra el narcotráfico en el Caribe, los gobiernos de Catar y Panamá se ofrecieron para una eventual mediación en conversaciones entre el presidente Donald Trump y el chavismo.

El primero en manifestar su disposición fue Catar, cuyo portavoz del Ministerio de Exteriores, Majed Al-Ansari, expresó el pasado domingo que su país espera que le pidan ejercer como mediador.

Por su parte, José Raúl Mulino, presidente de Panamá expresó durante una entrevista a EFE que está dispuesto a acoger de manera temporal a "ciertas personas" del régimen de Maduro con el fin de contribuir a resolver la situación de Venezuela y la región.