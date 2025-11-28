Arrestan 20 años después en Aragua al autor de uno de los crímenes más atroces de Venezuela

Hacía su vida con total normalidad en Cagua, estado Aragua, a hora y media de Caracas, donde se ejecutó el secuestro de tres niños y su chofer, quienes posteriormente fueron encontrados muertos.

El detenido fue identificado como Gabriel Alexander García Peñaloza, y tiene 43 años hoy, pero cuando cometió el crimen, tenía 23 años y se dedicaba al robo de vehículos.

Gabriel, también conocido bajo el alias "Chande Bemba", es uno de los autores materiales del secuestro y posterior homicidio de los hermanitos Faddoul: Jason (17 años), Kevin (13 años) y John Bryan Faddoul (12 años), junto a su chofer Miguel Rivas, en 2006.

Efectivos del Grupo de Acciones Especiales (Gaes) N.º 42 de Aragua, perteneciente al Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas), finalmente lo detuvieron, mientras que los otros implicados fueron condenados a la pena máxima de 30 años de cárcel.

Según el Sistema Integrado de Información Policial (Sipol), el detenido registraba tres órdenes de aprehensión vigentes: la principal por el caso Faddoul, pero también por robo de vehículos.

Chande Bemba”

EL CASO

En febrero de 2006 gobernaba Hugo Chávez. El 23 de ese mes el país conocía del secuestro de tres hermanos en una presunta alcabala de la extinta Policía Metropolitana. Pero sus uniformes y credenciales eran falsas.

Lograron instalarse en el sector Vista Alegre y detuvieron el vehículo cuando las víctimas se dirigían al colegio Nuestra Señora del Valle.

Los captores exigieron inicialmente 4,5 millones de dólares (equivalentes a 10 mil millones de bolívares de la época). Aunque la familia intentó reunir el dinero y negociar, los secuestradores detectaron presencia policial y abortaron el intercambio.

Tras 41 días de cautiverio, el 4 de abril de 2006 hallaron los cuerpos de las cuatro víctimas en el sector El Lechozal, San Antonio de Yare, Valles del Tuy. Todos presentaban signos de tortura y impactos de escopeta en la cabeza.