Miércoles, 03 de diciembre de 2025
De la incertidumbre a la innovación: la Dra. Camila Martínez revela cómo transformó la medicina estética en Colombia y Latinoamérica

diciembre 3, 2025
Por: Redacción Nuestra Tele Internacional
La Dra. Camila Martínez cuenta cómo pasó de dudar de su vocación a convertirse en una de las figuras más influyentes en procedimientos estéticos innovadores en la región.

En otra edición del programa On The Road con Mauro Giraldo, la Dra. Camila Martínez revela como la profesión de medicina estética le ha abierto paso a una trayectoria que combina innovación, formación constante e inspiración a las nuevas generaciones.

Su camino comenzó impulsado por una vivencia profundamente personal, la enfermedad de su padre. “Por todo ese proceso de mi papá, yo veía a los médicos como dioses”, recuerda. Esa admiración fue uno de los motores que la llevó a estudiar medicina.

Aun así, durante la carrera surgieron momentos de incertidumbre. “Yo me acuerdo de que yo decía: no, la embarré”, confiesa. Pese a las dudas, descubrió afinidad por áreas como cirugía plástica y dermatología. Su etapa universitaria no fue sencilla: “Yo creo que nadie me tenía fe”, admite.

Sin embargo, su determinación la llevó a seguir preparando su perfil profesional: “Todo ha sido un camino, no estudié para ser empresaria, yo estudié medicina; después hice la maestría”.

Su formación no se detuvo ahí. La doctora aprendió procedimientos de Rusia y España. “Cuando yo llegué a Colombia nadie inyectaba así, eso hizo que también fuera un boom”.

Ese enfoque la llevó a abrir su propia clínica, donde se especializa en tratamientos innovadores y de alta demanda.

Entre los tratamientos que ofrece, destaca la llamada vacuna anti-edad, un procedimiento que describe como “una regeneración celular natural”. Según explica, está compuesta por “células madre de varios órganos: riñón, embrión. Es una vacuna suiza”.

Este año, la Dra. Martínez ha asistido a congresos en diferentes partes del mundo, donde ha identificado estilos y necesidades distintas según cada región. “Cada zona, cada cultura, tiene algo en específico; en Tailandia ellos se caracterizan mucho por la piel”, señala.

Finalmente expresa su admiración por el acabado que tienen: “Logran verse tan femeninas y las pieles tan divinas”. Esa experiencia la inspiró a crear un nuevo paquete de procedimientos adaptados a lo aprendido en esos países.

