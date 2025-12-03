De la incertidumbre a la innovación: la Dra. Camila Martínez revela cómo transformó la medicina estética en Colombia y Latinoamérica

En otra edición del programa On The Road con Mauro Giraldo, la Dra. Camila Martínez revela como la profesión de medicina estética le ha abierto paso a una trayectoria que combina innovación, formación constante e inspiración a las nuevas generaciones.

Su camino comenzó impulsado por una vivencia profundamente personal, la enfermedad de su padre. “Por todo ese proceso de mi papá, yo veía a los médicos como dioses”, recuerda. Esa admiración fue uno de los motores que la llevó a estudiar medicina.

Aun así, durante la carrera surgieron momentos de incertidumbre. “Yo me acuerdo de que yo decía: no, la embarré”, confiesa. Pese a las dudas, descubrió afinidad por áreas como cirugía plástica y dermatología. Su etapa universitaria no fue sencilla: “Yo creo que nadie me tenía fe”, admite.

Sin embargo, su determinación la llevó a seguir preparando su perfil profesional: “Todo ha sido un camino, no estudié para ser empresaria, yo estudié medicina; después hice la maestría”.

Su formación no se detuvo ahí. La doctora aprendió procedimientos de Rusia y España. “Cuando yo llegué a Colombia nadie inyectaba así, eso hizo que también fuera un boom”.

Ese enfoque la llevó a abrir su propia clínica, donde se especializa en tratamientos innovadores y de alta demanda.

Entre los tratamientos que ofrece, destaca la llamada vacuna anti-edad, un procedimiento que describe como “una regeneración celular natural”. Según explica, está compuesta por “células madre de varios órganos: riñón, embrión. Es una vacuna suiza”.

Este año, la Dra. Martínez ha asistido a congresos en diferentes partes del mundo, donde ha identificado estilos y necesidades distintas según cada región. “Cada zona, cada cultura, tiene algo en específico; en Tailandia ellos se caracterizan mucho por la piel”, señala.

Finalmente expresa su admiración por el acabado que tienen: “Logran verse tan femeninas y las pieles tan divinas”. Esa experiencia la inspiró a crear un nuevo paquete de procedimientos adaptados a lo aprendido en esos países.