NTN24
Jueves, 11 de diciembre de 2025
Jueves, 11 de diciembre de 2025
On the Road

Juan Diego Sánchez: del fenómeno de Tres Milagros a construir su propio universo audiovisual

diciembre 11, 2025
Por: Redacción Nuestra Tele Internacional
El actor repasa sus series más icónicas, su evolución artística y el salto hacia proyectos propios grabados entre New York, Miami y Las Vegas.

En una nueva edición del programa On The Road con Mauro Giraldo, Juan Diego Sánchez abrió las puertas de su historia, revela su trayectoria que comenzó casi por accidente y que hoy lo tiene creando, escribiendo y protagonizando sus propios proyectos.

o

“Tuve una novia que se fue a otra ciudad. Terminamos (…) yo quería que ella me viera. Fui a estudiar a la Academia Charlot con esa ilusión, para que me viera en algo y llamarle la atención. Esa fue mi motivación desde pequeñito y logré el objetivo”.

Sin embargo, con el tiempo, ese impulso inicial se transformó en pasión y disciplina. Hoy, Sánchez explora una nueva faceta creativa: “Me reinventé, empecé a escribir, ahora hago algo que se llama “La Serie”, un proyecto para redes sociales que grabamos en la ciudad de New York. Ya vamos en la segunda temporada, todavía actuando en TV y mezclando ambas cosas”.

Sobre su proyecto independiente Sánchez cometo que “es una serie de dos temporadas, de siete capítulos cada una. Venimos trabajando paulatinamente en New York, construyendo y aprendiendo. La hemos grabado en tres ciudades: Miami, Las Vegas y New York, y espero grabar unos capítulos en Colombia, va a estar chévere”.

De igual manera, el actor también rememoró con cariño el personaje que lo lanzó a la popularidad: Bayron de “Sin Senos No Hay Paraíso”, “esa fue la primera producción que me dio a conocer y con ese personaje tuve mi primera experiencia de firmar un autógrafo”, recuerda Sánchez.

o

No obstante, un proyecto que se le suma al éxito es “Tres Milagros” del Canal RCN, “fue la mejor serie del 2011 y una maravilla, porque cada vez que la repiten vuelve a estar número uno”, asimismo, Sánchez confiesa que espera otra temporada de la novela.

Finalmente, habló de un proyecto que lo marco, “uno de los últimos proyectos grandes fue “Paraíso Travel”. Fue maravilloso, grabamos en la ciudad de New York; era mi sueño grabar allí y con Paraíso Travel lo logré”, concluye el actor colombiano.

Temas relacionados:

On the Road

Entretenimiento

Colombia

Actor

Telenovelas

Estados Unidos

Redes sociales

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Por qué el discurso del presidente del Comité Nobel es histórico y una pieza contundente contra la tiranía de Maduro?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Se recordó la falta de democracia y de paz en el país": presidente de Wola sobre discurso del Comité del Nobel respecto a la violación de DD.HH. en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Es de un alcance estratégico demasiado importante": exdirector general marítimo de Colombia sobre buque petrolero incautado cerca de Venezuela

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Ausencia de María Corina Machado en la ceremonia del Nobel fue "una operación de inteligencia anticipativa", advierte exasesor de Seguridad de la ONU

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Presidente Peña esperará en Oslo a María Corina Machado para felicitarla por el Nobel; asegura que "la única forma" de enfrentar al Cartel de los Soles es con gobiernos organizados

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Da un mensaje de hacia qué punto se está alineando el país sobre lo que ocurre en Venezuela": expertos sobre presencia de Noboa en ceremonia del Premio Nobel de Paz

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cómo se está utilizando la Inteligencia Artificial en favor de la educación?

Ver más

Videos

Ver más
Cayetana Álvarez de Toledo/ Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado - Fotos AFP
María Corina Machado, Nobel de Paz

"Se le está dando un premio Nobel de la Paz a la mayor luchadora por la libertad": diputada española Cayetana Álvarez de Toledo sobre María Corina Machado

María Corina Machado (AFP)
María Corina Machado, Nobel de Paz

María Corina Machado salió de Venezuela hacia Curazao en bote un día antes de la ceremonia del Premio Nobel, según The Wall Street Journal

El mensaje de María Corina Machado previo a las elecciones de Honduras - Foto: EFE
María Corina Machado, Nobel de Paz

"Ella nunca rompe una promesa y seguirá con esta lucha hasta que Venezuela sea libre": Clara Machado, hermana de María Corina Machado

Jorgen Watne Frydnes, presidente del Comité Noruego del Nobel - Foto AFP
Gobiernos de izquierda en América Latina

Expertos analizan discurso del presidente del Comité Nobel en la entrega del premio de la paz a María Corina Machado

Ana Corina Sosa Machado - Foto AFP
María Corina Machado, Nobel de Paz

"Si queremos tener democracia, debemos estar dispuestos a luchar por la libertad": hija de María Corina Machado en discurso de aceptación de la líder democrática del premio Nobel de la Paz

Más de Entretenimiento

Ver más
Miss Universo | Foto: EFE
Miss Universo

Escándalo en Miss Universo: jurado renunció tras denunciar irregularidades en la elección de las 30 finalistas

Fotos: Salitre Mágico
Navidad

Reconocido parque de atracciones de Sudamérica transforma sus instalaciones para albergar un voluminoso festival navideño: así funciona

Shakira - EFE
Shakira

"Shakiremys colombiana": la especie de tortuga que habitó Colombia hace 13 millones de años y fue nombrada como Shakira

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El culto político de la falacia, que no es posverdad

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Otro régimen socialista de dos décadas se viene abajo y la izquierda radical se tambalea

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Ana García Carías, esposa del expresidente Juan Orlando Hernández - Foto: EFE
Juan Orlando Hernández

"Fue injustamente condenado y perseguido por la izquierda radical": esposa de Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras a quien Donald Trump indultó

Donald Trump Jr., empresario estadounidense/ Donald Trump, presidente de EE.UU. / Nicolás Maduro, jefe del régimen venezolano - Fotos: EFE
Donald Trump

Hijo de Donald Trump revela que su padre le dio un ultimátum a Maduro: "abandone Venezuela ahora o algo más sucederá"

Dictador Nicolás Maduro | Foto AFP
Régimen de Maduro

Maduro arremete contra las amenazas de Estados Unidos y asegura que Venezuela enfrenta una “coyuntura decisiva para su existencia”

Túnel | Foto Gobernación Antioquia
Colombia

Colombia construirá el túnel más largo de Latinoamérica: tendrá casi 10 kilómetros con diversas estructuras

Donald Trump, presidente de EE. UU. - Foto: EFE
Cartel de Los Soles

Trump afirma que "muy pronto" comenzarán ataques por tierra contra organizaciones del narcotráfico y menciona a Colombia

Maiquetía - foto AFP
Vuelos cancelados

Llegó a Venezuela un avión con turistas rusos

Gustavo Petro | Foto: AFP
Gustavo Petro

Presidente de Colombia pidió "amnistía" y "un gobierno de transición" para Venezuela

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre