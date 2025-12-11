Juan Diego Sánchez: del fenómeno de Tres Milagros a construir su propio universo audiovisual

En una nueva edición del programa On The Road con Mauro Giraldo, Juan Diego Sánchez abrió las puertas de su historia, revela su trayectoria que comenzó casi por accidente y que hoy lo tiene creando, escribiendo y protagonizando sus propios proyectos.

VEA TAMBIÉN De la incertidumbre a la innovación: la Dra. Camila Martínez revela cómo transformó la medicina estética en Colombia y Latinoamérica o

“Tuve una novia que se fue a otra ciudad. Terminamos (…) yo quería que ella me viera. Fui a estudiar a la Academia Charlot con esa ilusión, para que me viera en algo y llamarle la atención. Esa fue mi motivación desde pequeñito y logré el objetivo”.

Sin embargo, con el tiempo, ese impulso inicial se transformó en pasión y disciplina. Hoy, Sánchez explora una nueva faceta creativa: “Me reinventé, empecé a escribir, ahora hago algo que se llama “La Serie”, un proyecto para redes sociales que grabamos en la ciudad de New York. Ya vamos en la segunda temporada, todavía actuando en TV y mezclando ambas cosas”.

Sobre su proyecto independiente Sánchez cometo que “es una serie de dos temporadas, de siete capítulos cada una. Venimos trabajando paulatinamente en New York, construyendo y aprendiendo. La hemos grabado en tres ciudades: Miami, Las Vegas y New York, y espero grabar unos capítulos en Colombia, va a estar chévere”.

De igual manera, el actor también rememoró con cariño el personaje que lo lanzó a la popularidad: Bayron de “Sin Senos No Hay Paraíso”, “esa fue la primera producción que me dio a conocer y con ese personaje tuve mi primera experiencia de firmar un autógrafo”, recuerda Sánchez.

VEA TAMBIÉN “Guerra Oculta”: Timothy Ballard expone la batalla real contra la explotación infantil o

No obstante, un proyecto que se le suma al éxito es “Tres Milagros” del Canal RCN, “fue la mejor serie del 2011 y una maravilla, porque cada vez que la repiten vuelve a estar número uno”, asimismo, Sánchez confiesa que espera otra temporada de la novela.

Finalmente, habló de un proyecto que lo marco, “uno de los últimos proyectos grandes fue “Paraíso Travel”. Fue maravilloso, grabamos en la ciudad de New York; era mi sueño grabar allí y con Paraíso Travel lo logré”, concluye el actor colombiano.