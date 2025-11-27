NTN24
Jueves, 27 de noviembre de 2025
El secretario de Guerra de EE. UU. se subió al portaviones Gerald Ford días después de que él mismo anunciara inicio de la Operación Lanza del Sur

noviembre 27, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Desde septiembre Trump ordenó una ofensiva en el Caribe para combatir a grupos criminales dentro de los que está incluido el Cartel de los Soles.

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, fue recibido este jueves en el portaviones Gerald R. Ford que recientemente se sumó al despliegue militar ordenado por la administración del presidente Donald Trump en el Caribe para enfrentar a los carteles de la droga de la región.

"Bienvenido al USS Gerald R. Ford, secretario de Guerra", escribió la cuenta oficial de Respuesta Rápida del Departamento de Guerra de Estados Unidos en una publicación de X.

El post incluyó un video de Hegseth ya en el portaviones caminando a través de un pasillo integrado por los efectivos, quienes con un saludo militar recibieron al alto funcionario.

Hegseth les devolvió el saludo a los integrantes del inmenso buque de guerra antes de estrecharle la mano a otro de los encargados, en un clip de menos de 10 segundos que registró su llegada.

El arribo del secretario de Guerra estadounidense al portaviones más poderoso del mundo se da dos semanas después de que él mismo anunciara la puesta en marcha de la Operación Lanza del Sur.

La misión, liderada por la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear y el Comando Sur, tiene como objetivo a "narcoterroristas" en el hemisferio occidental, de acuerdo con lo informado por Hegseth.

"Anuncio la Operación Southern Spear. Liderada por la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear y Comando Sur. Esta misión defiende nuestra patria, expulsa a los narcoterroristas de nuestro hemisferio y protege nuestra patria de las drogas que matan a nuestra gente", anunció a mediados de noviembre Hegseth en X.

Desde septiembre Trump ordenó una ofensiva en el Caribe para combatir a grupos criminales dentro de los que está incluido el Cartel de los Soles, que el Departamento de Estado estadounidense designó organización terrorista extranjera el lunes.

La iniciativa militar ha dejado más de 80 muertes de presuntos narcotraficantes en más de 20 ataques a embarcaciones en aguas internacionales del Caribe y el Pacífico, que, según Estados Unidos, pretendían transportar drogas hasta territorio norteamericano.

En los últimos días se ha intensificado la presión de Estados Unidos al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. La designación, entretanto, permite a la administración Trump tratar al Cartel de los Soles como una organización terrorista.

Maduro, por su parte, tildó de "ridícula" la designación y se ha mostrado indiferente a los anuncios de Estados Unidos, al tiempo que ha ordenado ejercicios militares para prepararse ante un posible ataque del Gobierno Trump.

Aunque el mandatario republicano no descarta un diálogo con Maduro, según ha dicho a la prensa, también ha advertido que espera poder salvar vidas "por las buenas", siempre y cuando se pueda, pero dejando claro que, si tiene que hacerse "por las malas, también está bien".

