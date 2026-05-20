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Miércoles, 20 de mayo de 2026
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Medio Oriente

Alertan sobre las graves consecuencias para la conectividad mundial ante amenazas del régimen de Irán con el control de cables submarinos de Internet

mayo 20, 2026
Por: Redacción NTN24
Conexiones de internet - Canva
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Entre las principales conexiones que pasan por EL cruce marítimo se encuentran un ramal de la línea AAE-1 y los cables FALCON y Gulf Bridge.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica del régimen de Irán (CGRI) amenazó hace días con imponer “permisos” a los cables submarinos de fibra óptica que atraviesan por el estrecho de Ormuz.

“Tras la imposición del control sobre el estrecho de Ormuz, Irán, amparándose en su soberanía absoluta sobre el lecho y el subsuelo de su mar territorial, podría declarar que todos los cables de fibra óptica que atraviesen la vía marítima están sujetos a permisos”, declaró la CGRI en una publicación en redes sociales.

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Ante dicha amenaza, surgió la duda sobre qué infraestructura de cable en la región podría podría verse afectada y cómo.

De acuerdo con informes, entre las principales conexiones que pasan por dicho cruce marítimo se encuentran un ramal de la línea AAE-1 (Asia, África, Europa), que conecta puntos desde Hong Kong con Italia y Francia.

Asimismo, los cables FALCON y Gulf Bridge que conectan a los países del Golfo, incluido Irán, con India y África oriental hasta Egipto.

Según Alan Mauldin, director de investigación de la empresa especializada en datos TeleGeography, la información que circula por estas conexiones incluyen "todo tipo de tráfico, cualquier dato que se pueda imaginar: vídeos, correo electrónico, redes sociales, transacciones financieras, comunicaciones gubernamentales".

Sin embargo, Mauldin argumentó que el potencial de interrupción a nivel mundial es limitado debido a que los datos que fluyen entre Asia y Europa a través del AAE-1 no pasan por la rama del Golfo.

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"Todos los países del Golfo que utilizan cables submarinos que atraviesan el estrecho de Ormuz tienen múltiples otras opciones de conectividad", aseguró.

Cabe mencionar que como país anfitrión de la terminal del Golfo Pérsico de la AAE-1, Qatar sería el principal afectado por cualquier interrupción en la conexión.

Sobre la posibilidad de que el régimen pueda gravar legalmente o prohibir dichas conexiones, Eric Lavault, exoficial de la marina francesa, dijo a AFP que en condiciones normales no tienen derecho a exigir peajes" a los barcos que pasan, "y lo mismo ocurre con los cables".

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