Alfredo Díaz, preso político del régimen de Maduro, murió tras más de un año en el Helicoide y luego de semanas de pedir atención médica

Este sábado se anunció la muerte de Alfredo Díaz, exgobernador de Nueva Esparta y preso político del régimen venezolano, tras más de un año preso en el centro de torturas más grande del país, la cárcel del Helicoide.

Díaz, que fue sometido a desaparición forzada y no se le permitió el contacto con sus familiares, había pedido atención médica pero se le fue negada.

La información fue confirmada por el exalcalde metropolitano de Caracas Antonio Ledezma, quien le dedicó un sentido mensaje.

VEA TAMBIÉN Madre de presos políticos en Venezuela narró cómo el régimen le hizo una videollamada para mostrarle la tortura sufrida por uno de sus hijos o

"Otro crimen más de la tiranía de Maduro. Esta vez, la víctima es un servidor público ejemplar, un hombre que consagró su vida entera a trabajar por su amado pueblo neoespartano. Alfredito fue alcalde y gobernador, pero, por encima de sus cargos, fue un infatigable defensor de los principios democráticos".

Asimismo, Ledezma recordó que Díaz ya había pedido atención médica: "Sabían que necesitaba atención urgente. Y aun así le negaron la asistencia médica oportuna. No fue una muerte natural: fue otra ejecución silenciosa del régimen".

Minutos antes, su esposa, Leynys Malavé había dejado un preocupante mensaje en sus redes sociales: "Exijo una respuesta, ¿qué pasó con mi esposo, me lo mataron?".

Por su parte, uno de sus allegados señaló a NTN24 que la Guardia Nacional Bolivariana fue a casa de su hermana para llevarla a Caracas junto dos hijas para entregarles sus restos.

La dictadura venezolana ha aumentado la represión sobre los presos políticos desde que Estados Unidos comenzó su campaña de presión. Además, desde el fraude electoral en el que Maduro se autoproclamó presidente, las fuerzas del orden del régimen aumentaron la persecución a líderes políticos y opositores.