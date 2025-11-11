Filtran el “Proyecto Atenea”: el ambicioso plan secreto del elegido de Trump que busca “acelerar, arreglar y eliminar” estructuras de la NASA

El candidato del presidente Donald Trump para dirigir la NASA es el multimillonario Jared Isaacman, quién es un empresario y astronauta comercial estadunidense, fundador de Shyft4 Payments, un procesador de pagos y de Draken International, una empresa de aviación privada.

La historia de Isaacman con la NASA comenzó en 2024, cuando fue designado para un importante cargo tras la elección de Donald Trump ese mismo año. Sin embargo, su nombramiento fue retirado meses después.

Ahora, el empresario ha sido nuevamente seleccionado para ocupar el puesto principal de la agencia espacial. Recientemente se filtró un documento de 62 páginas, escrito por el candidato en mayo de este año, donde describe el plan amplio y ambicioso que tiene para la NASA.

El proyecto del multimillonario ha generado bastante inquietud, ya que, según expertos, si se implementan muchas de las políticas que se expone en el documento, la vida cotidiana de los trabajadores de la NASA podría verse alterada, incluida su visión corporativa que tiene 67 años de antigüedad.

Legisladores y la jefe de política espacial del grupo sin fines de lucro de densa de la exploración Planetary Society, expresó: “Creo que está presentando un conjunto de cambios más dramáticos de lo que muchos en la comunidad espacial esperaban”.

¿De qué se trata el “Plan Atenea” de Isaacman?

Lo objetivos principales están en la renovación de algunos centros de la NASA para enfocarse en la propulsión nuclear eléctrica, la creación de un nuevo programa de exploración de Marte y una filosofía de “acelerar/arreglar/eliminar” para remodelar la agencia.

Los ejes planteados son:

Acelerar la exploración humana del espacio (Marte, Luna) empleando tecnologías como propulsión nuclear.

Reducir la implicación de la NASA en ciencia “tradicional” financiada por el Estado, en particular en áreas como la ciencia del clima, delegando o trasladando funciones al sector privado o académico.

Realizar o centrarse en tareas e investigaciones “que ninguna otra agencia, organización o empresa sea capaz de realizar”.

Adicionalmente, Isaacman y Gingrich escribieron en el documento que “nuestros competidores no están esperando. China y Rusia están invirtiendo fuertemente en tecnologías espaciales nucleares. Si Estados Unidos quiere liderar, la NASA debe volver a abordar los problemas difíciles y hacer lo casi imposible”.

VEA TAMBIÉN El Sol emite una llamarada X5.1, la más fuerte en meses, con posibles efectos en la Tierra o

Finalmente, en los últimos meses Isaacman ha sugerido que tiene la intención de asumir el puesto en la NASA con una mente abierta y ajustar el futuro en función de las propuestas recibidas.