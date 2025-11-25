Colombia tiene el primer parque carbono neutro de Latinoamérica: ¿en qué ciudad está?

Uno de los parques más grandes de Bogotá fue recientemente galardonado por su equilibrio en sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), es decir, la cantidad de emisiones liberadas fueron iguales a las cantidades absorbidas o compensadas.

La reducción de emisiones se logró a través de prácticas sostenibles. Por otra parte, la compensación de las emisiones residuales se obtuvo gracias a los proyectos de aprovechamiento de residuos.

La empresa colombiana VERSA Expertos en Certificación S.A.S., está acreditada en especializaciones de productos y servicios, fue la que hizo el reconocimiento.

El galardonado se trata del Parque Metropolitano Simón Bolívar de Bogotá. Obtuvo el premio “Sello Verde de Verdad”, con más de 4,7 millones de visitantes. De esta manera el reciento, ubicado en la localidad de Teusaquillo, se convierte en el primer parque de carbono neutro de Latinoamérica.

De acuerdo con la información de Forbes, Ángela Garzón, directora de Turismo de Bogotá, expresó: “El parque Simón Bolívar es hoy un ícono del turismo sostenible en Bogotá. Su certificación como espacio de carbono neutro demuestra que nuestra ciudad puede atraer grandes eventos, dinamizar la economía y proteger el ambiente al mismo tiempo”.

¿Qué necesito el Parque Metropolitano Simón Bolívar para recibir este reconocimiento?

Una de las causas principales por las cuales el Simón Bolívar ganó, es porque cumplía con la regla NTC ISO 14064-1, conocida por ser de las más rígidas en estándares como la medición, reducción y compensación de gases de efecto invernadero.

Asimismo, el parque hizo uso de más del 80% de los residuos generados, y su producción de abono orgánico se hizo a partir de residuos aprovechables. Adicionalmente, fomentó la movilidad sostenible, lo que le permitió reducir cerca de 8.700 toneladas de CO2.

Finalmente, más parques se han sumado a desarrollar en sus espacios prácticas sostenibles. El Tunal, Timiza, Ciudad Montes y San Cristóbal comenzaran su propia ruta hacia el camino del carbono neutral.