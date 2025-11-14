NTN24
Viernes, 14 de noviembre de 2025
Despliegue militar de Estados Unidos

Profesor de Fuerzas Especiales en las FFAA de EE. UU. asegura que "no hay vuelta atrás" con despliegue militar en el Caribe, que tiene capacidades "nunca vistas"

noviembre 14, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Programa: La Tarde
Estados Unidos dio inicio el jueves a su Operación Lanza del Sur y alcanzó los 20 ataques a presuntas 'narcolanchas' en el Caribe y el Pacífico Oriental.

Hugo Acha, analista experto en temas de Seguridad y Profesor de Fuerzas Especiales en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, analizó en La Tarde de NTN24 la situación en el Caribe con el despliegue militar y la Operación Lanza del Sur.

"El despliegue del portaviones USS Gerald Ford y el grupo de batalla número 12 añade un volumen de fuego, una potencia y unas capacidades operativas nunca antes vistas con estas características en el hemisferio sur", expresó Acha.

Para el analista, "no hay vuelta atrás" para la operación que el presidente estadounidense Donald Trump ordenó con todo el equipo militar desplegado actualmente en el Caribe que busca hacer frente a los carteles de la droga de la región, incluido el Cartel de los Soles, que Washington asegura es encabezado por Nicolás Maduro.

Asimismo, Hacha se refirió también a la manera en que el despliegue de la marina de guerra norteamericana ha abordado la situación con distintos ataques en el Caribe y el Pacífico Oriental, en bombardeos que oscilan entre los 20, con cerca de 80 ejecuciones que algunos han calificado de "extrajudiciales".

Hacha habló también sobre la manera en que otros líderes de la región no han tomado un partido claro y contundente sobre lo que el mandatario republicano afirma, entre ellos el Gobierno del presidente colombiano Gustavo Petro y el de su homónima de México, Claudia Sheinbaum.

"Sheinbaum y Petro han dejado entrever que estarían dispuestos y han insinuado que usarían sus FF AA para interferir en las operaciones de Estados Unidos, entonces ¿gobiernos democráticos estarían dispuestos a defender a organizaciones narcoterroristas?", se cuestionó Hacha.

Profesor de Fuerzas Especiales en las FFAA de EE. UU. asegura que "no hay vuelta atrás" con despliegue militar en el Caribe, que tiene capacidades "nunca vistas"

