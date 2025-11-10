"Es muy trágico para el pueblo colombiano que sea representado por una persona de tan bajo carácter moral": subsecretario Landau responde al presidente Petro

La polémica estalló cuando se reveló una imagen creada con inteligencia artificial en la que aparece el presidente de Colombia, Gustavo Petro, vestido como si fuera un presidiario en una cárcel norteamericana y al lado de Nicolás Maduro, quien porta el mismo traje.

La imagen fue captada en la Casa Blanca en una fotografía a miembros del Gobierno, además, integraba un documento presentado el pasado 21 de octubre, tres días antes de la inclusión de Petro en la lista Clinton, por el equipo del senador de origen colombiano Bernie Moreno a representantes del Gobierno de Estados Unidos.

El documento supuestamente describe una propuesta al gobierno estadounidense titulada como "La doctrina Trump", que sería una hoja de ruta de cinco pasos para cumplir objetivos estratégicos en Colombia y en el hemisferio occidental.

La imagen, que surge en medio de la crisis diplomática entre Estados Unidos y Colombia, podría derivar en una respuesta contundente por parte del Gobierno Petro, pues se rumora un llamado a consultas al embajador Daniel García Peña y hasta la expulsión del embajador norteamericano en Colombia, John McNamara.

El ministro del Interior colombiano, Armando Benedetti, sin embargo, negó que Petro haya haya hablado de una “expulsión”.

“Estuve presente en la llamada telefónicamente, se hizo desde mi teléfono y el presidente Petro jamás pronunció la palabra expulsión”, afirmó.

Petro, por su parte, habló del impacto que le causó la imagen y aseguró que se trata de un intento por afectar la campaña a las elecciones de 2026.

“Una revista saca en su portada que estoy con un traje anaranjado, que dicen que es el de los presos en Estados Unidos. ¿Quieren desaparecer esta alternativa popular y que no gane de nuevo las elecciones del 2026 y lo quieren hacer con violencia otra vez?”.

“¿Acaso es que intentar que lleven al presidente elegido democráticamente a la cárcel en Estados Unidos, un país extranjero, no es violencia? De las peores. Porque es preferible morir uno por ahí en una esquina luchando a que se lo lleven preso a un país extranjero”, agregó.

La respuesta de Landau:

Christopher Landau, subsecretario de Estado de Estados Unidos, respondió a Petro en exclusiva con NTN24 y, además de cuestionar su gestión como presidente, vaticinó una derrota para su colectividad en las venideras elecciones.

“Tenemos diferencias con el Gobierno de Petro, gracias a Dios habrá elecciones en Colombia este año que viene”, dijo.

Y aseguró que “Colombia, en su sabiduría, va a rechazar este sendero que lleva a la miseria, al odio y va a ir en un nuevo rumbo para el bien de ese gran pueblo”.

"Petro se ha portado de manera muy provocativa, alentando a nuestras tropas a desobedecer a nuestro presidente. Así no pueden actuar los lideres responsables, por eso le echamos del país y le quitamos la visa", agregó, haciendo referencia al polémico discurso callejero de Petro en Nueva York en el que llamó a las Fuerzas Armadas a contrariar a Donald Trump.

"Es muy trágico para el gran pueblo de Colombia haber sido representado a nivel internacional por una persona de tan bajo carácter moral", sentenció Landau.