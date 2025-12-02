NTN24
Martes, 02 de diciembre de 2025
Caracas

"No solamente había falta de capacidades estructurales sino también de voluntad": abogada Martha Tineo tras cierre de oficina de la CPI en Caracas

diciembre 2, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
La Corte Penal Internacional cerró su oficina en Caracas el 1 de diciembre de 202 tras argumentar una falta de cooperación del Estado venezolano.

La Corte Penal Internacional cerró definitivamente su oficina en Caracas el 1 de diciembre de 2025, tras determinar que las condiciones en Venezuela se transformaron en un obstáculo insuperable para avanzar en las investigaciones sobre presuntos crímenes de lesa humanidad.

El anuncio fue realizado por el fiscal adjunto de la CPI, Mame Mandiaye Niang, quien señaló la falta de progreso real por parte del Estado venezolano como motivo principal de esta decisión.

La oficina había sido establecida tras un acuerdo firmado el 9 de junio de 2023, con el objetivo de apoyar e impulsar las investigaciones mediante asistencia técnica a la fiscalía venezolana.

Sin embargo, la cooperación oficial se diluyó progresivamente, las condiciones se endurecieron y, paradójicamente, aumentaron los presuntos crímenes que dieron origen a la investigación.

Al respecto, Martha Tineo, abogada especializada en derechos humanos y coordinadora general de la Organización Justicia, Encuentro y Perdón, habló en La Tarde de NTN24.

“La oficina de la Fiscalía con sede en La Haya ha mantenido la investigación, y ha hecho énfasis en que esta investigación sigue avanzando”, dijo sobre la pesquisa en curso contra el régimen en la CPI.

o

“El cierre de esta oficina en nada perjudica el avance de la investigación. Al contrario, lo que sí es cierto es que da cuenta precisamente de la falta de voluntad de las autoridades venezolanas en cuanto a superar las deficiencias, en cuanto a reinstitucionalizar el sistema de justicia doméstico para que se pudiera también avanzar en investigaciones genuinas y transparentes en contra de los presuntos responsables en la comisión de crímenes contra los Derechos Humanos”, afirmó.

