NTN24
Martes, 02 de diciembre de 2025
Martes, 02 de diciembre de 2025
Disidencias de las FARC

Disidente de las FARC que había sido capturado en febrero fue detenido en Venezuela: 'Wilson' era encargado de instalar artefactos terroristas

diciembre 2, 2025
Por: Redacción NTN24
Captura de alias 'Wilson' / Foto policial
El sujeto de alta peligrosidad se desplazaba desde el estado Barinas hacia el estado Táchira.

👉SÍGUENOS EN GOOGLE Y RECIBE NUESTRAS NOTICIAS

Una operación conjunta entre la Policía de Colombia y unidades de Contrainteligencia de Venezuela recapturaron en Táchira a alias 'Wilson', segundo al mando del frente tercero residual, Iván Díaz disidencia de las FARC, a quien se le atribuyen atentados terroristas contra la fuerza pública.

o

'Wilson' había sido capturado en Puerto Gaitán, Meta Colombia en 2023 y luego se dio a la fuga. En febrero de 2025 fue arrestado nuevamente tras perpetrar diferentes atentados contra comerciantes en la ciudad de Neiva y al poco tiempo logró escapar.

El sujeto de alta peligrosidad se desplazaba desde el estado Barinas hacia el estado Táchira. Fue en San Antonio, municipio Bolívar, donde finalmente se concretó su captura.

Entre los crímenes a los que está vinculado destacan el asesinato a sangre fría de tres jóvenes en El Oasis durante 2022, la quema de dos buses de transporte público, extorsión de comerciantes, tráfico de armas, narcotráfico, detonación de artefactos explosivos y terrorismo.

o

Los cuerpos de seguridad venezolanos, funcionarios policiales colombianos y Migración coordinaron la entrega del sujeto a la justicia de Colombia que iniciará el proceso de juicio.

 

Temas relacionados:

Disidencias de las FARC

Detenidos

Táchira

Terrorismo

Policía de Colombia

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"EE. UU. tiene a su disposición todos los medios para neutralizar y eliminar a la amenaza del Cartel de los Soles": expertos analizan presión de Trump a Maduro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Hay 600 objetivos con los que se hará uso progresivo de fuerza": Simonovis ante presión sobre Maduro

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"El país se salvó de una posible dictadura como la de Venezuela, Cuba o Nicaragua": analista sobre elecciones presidenciales en Honduras

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"El mejor regalo de Navidad para los venezolanos es salir de este régimen": expertos analizan últimos movimientos en el país

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Demuestra que sí existió trampa y fue una elección ilícita": Rodrigo Lara Sánchez, excandidato a la vicepresidencia, tras sanción del CNE a campaña presidencial de Gustavo Petro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué acciones frente a Venezuela podrían darse tras crucial reunión del Consejo de Seguridad Nacional en la Casa Blanca?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“No creo que el despliegue termine en una invasión”: analista sobre presión de EE. UU. a Venezuela

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump y Nicolás Maduro | Foto: EFE
Donald Trump

"La posibilidad de diálogo existe, pero no como negociación, sino como una conversación bajo amenaza": analista sobre acercamientos entre Trump y Maduro

Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela (EFE)
Gobierno de Estados Unidos

"El mejor regalo de Navidad para los venezolanos es salir de este régimen": expertos analizan últimos movimientos en el país

Conversaciones entre EE.UU. y Ucrania | Foto: AFP
Guerra entre Rusia y Ucrania

EE. UU. y Ucrania avanzan en conversaciones para poner fin al conflicto con Rusia: Marco Rubio se reunió con funcionarios de Zelenski

.
Donald Trump

Trump encabezará este lunes una trascendental reunión en la Casa Blanca sobre Maduro y su régimen en Venezuela

Nasry Asfura y Salvador Nasralla (AFP)
Elecciones en Honduras

Nasry Asfura y Salvador Nasralla cabeza a cabeza por la Presidencia de Honduras en medio de un lento conteo

Más de Judicial

Ver más
Álvaro Uribe, expresidente de Colombia - Foto: EFE
Álvaro Uribe

Expresidente colombiano Álvaro Uribe lamenta condena de más de 28 años de prisión para su hermano menor: "Siento profundo dolor"

Trata de personas

Impiden que red de prostitución se lleve de Venezuela a siete adolescentes que estaban reportadas como desaparecidas

Presos políticos

Secuestran a otro coordinador del partido de María Corina Machado en Zulia: Víctor González fue capturado por encapuchados

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Justicia no es venganza

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Otro régimen socialista de dos décadas se viene abajo y la izquierda radical se tambalea

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Portaviones USS Gerald Ford (AFP)
Despliegue militar de Estados Unidos

El poderoso portaaviones USS Gerald Ford está oficialmente en el Atlántico y avanza para unirse al despliegue militar de EE. UU. en el Caribe

Sesión plenaria del Parlamento Europeo | Foto: AFP
Parlamento europeo

Parlamento Europeo presentó propuesta para prohibir el acceso libre a las redes sociales a menores de 16 años

Fotos de referencia Canva
Violencia en México

"Están contratando sicarios venezolanos o colombianos": expertos analizan ola de violencia en México

Fotografía del presidente Petro en un documento causó revuelo en Colombia.
Gustavo Petro

"El documento no hace parte de la política exterior de EE.UU. de manera oficial": Carlos Augusto Chacón sobre imagen del presidente Petro vestido de preso

Misil balístico | Foto Canva
Armas nucleares

EE. UU. prueba el misil intercontinental Minuteman lll: así funciona el proyectil capaz de portar ojivas nucleares

Alerta para las aeronaves a cualquier altitud en la región de información de vuelo de Maiquetía en Venezuela - Foto EFE
Maiquetía

La FAA de EE. UU. emite alerta de amenazas para las aeronaves a cualquier altitud en la región de información de vuelo de Maiquetía en Venezuela

Despliegue militar de EE. UU. en el Caribe - EFE - AFP
Invasión a Venezuela

“No creo que el despliegue termine en una invasión”: analista sobre presión de EE. UU. a Venezuela

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre