Disidente de las FARC que había sido capturado en febrero fue detenido en Venezuela: 'Wilson' era encargado de instalar artefactos terroristas

Una operación conjunta entre la Policía de Colombia y unidades de Contrainteligencia de Venezuela recapturaron en Táchira a alias 'Wilson', segundo al mando del frente tercero residual, Iván Díaz disidencia de las FARC, a quien se le atribuyen atentados terroristas contra la fuerza pública.

'Wilson' había sido capturado en Puerto Gaitán, Meta Colombia en 2023 y luego se dio a la fuga. En febrero de 2025 fue arrestado nuevamente tras perpetrar diferentes atentados contra comerciantes en la ciudad de Neiva y al poco tiempo logró escapar.

El sujeto de alta peligrosidad se desplazaba desde el estado Barinas hacia el estado Táchira. Fue en San Antonio, municipio Bolívar, donde finalmente se concretó su captura.

Entre los crímenes a los que está vinculado destacan el asesinato a sangre fría de tres jóvenes en El Oasis durante 2022, la quema de dos buses de transporte público, extorsión de comerciantes, tráfico de armas, narcotráfico, detonación de artefactos explosivos y terrorismo.

Los cuerpos de seguridad venezolanos, funcionarios policiales colombianos y Migración coordinaron la entrega del sujeto a la justicia de Colombia que iniciará el proceso de juicio.