¿Qué impacto pueden tener las masivas manifestaciones por la libertad que tienen lugar en Venezuela?

Movimientos estudiantiles y organizaciones sociales venezolanas convocaron a un encuentro nacional en las calles para exigir justicia y el fin de la persecución política en Venezuela

Las manifestaciones se desarrollaron en múltiples ciudades del país, con especial protagonismo en universidades como la UCV en Caracas.

Al respecto, Jacob Malkasian, líder estudiantil y consejero de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales; Nicolás Alexander Rodríguez, activista y defensor de derechos humanos, y Mary Carmen Goicetti, abogada especialista en derechos humanos, hablaron en Ángulo de NTN24.

Malkasian describió el ambiente desde el centro de las protestas. "Lo que se siente y lo que hay ahorita, no solamente en la UCV, no solamente en Caracas, sino en Venezuela, es una fiebre, es un sentimiento. Es esa libertad que nos está irradiando a cada uno en la sangre".

Por su parte, Nicolás Alexander Rodríguez, indicó que las manifestaciones en Venezuela “no son un fenómeno como aislado ni tampoco un capricho político, son la expresión de una sociedad, de una juventud que siente y se dio cuenta que los canales institucionales no funcionaron plenamente".

Entretanto, Mary Carmen Goicetti destacó el papel histórico de la juventud. "Le habían quitado la oportunidad a la juventud venezolana de salir a las calles por la represión que este régimen", afirmó.

Según Goesetti, actualmente hay más de 700 personas privadas de libertad, y aproximadamente 444 casos sin registros precisos debido a la falta de transparencia.

"Cuando nosotros hablamos de una ley de la amnistía, es curioso porque se tiende a emocionar, por fin están liberando a todos los presos políticos y se están demoliendo los centros de detención. Sin embargo, hay un apóstrofe pequeño del que no nos estamos dándonos cuenta y yo creo que es lo importante y es ¿qué va a pasar después con la memoria histórica?", agregó Malkasian.