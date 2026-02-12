NTN24
Jueves, 12 de febrero de 2026
Presos políticos

¿Qué impacto pueden tener las masivas manifestaciones por la libertad que tienen lugar en Venezuela?

febrero 12, 2026
Por: Redacción NTN24
Movimientos estudiantiles y organizaciones sociales se movilizan a nivel nacional exigiendo justicia, libertad de presos políticos y fin de persecución.

Movimientos estudiantiles y organizaciones sociales venezolanas convocaron a un encuentro nacional en las calles para exigir justicia y el fin de la persecución política en Venezuela

Las manifestaciones se desarrollaron en múltiples ciudades del país, con especial protagonismo en universidades como la UCV en Caracas.

Al respecto, Jacob Malkasian, líder estudiantil y consejero de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales; Nicolás Alexander Rodríguez, activista y defensor de derechos humanos, y Mary Carmen Goicetti, abogada especialista en derechos humanos, hablaron en Ángulo de NTN24.

Malkasian describió el ambiente desde el centro de las protestas. "Lo que se siente y lo que hay ahorita, no solamente en la UCV, no solamente en Caracas, sino en Venezuela, es una fiebre, es un sentimiento. Es esa libertad que nos está irradiando a cada uno en la sangre".

Por su parte, Nicolás Alexander Rodríguez, indicó que las manifestaciones en Venezuela “no son un fenómeno como aislado ni tampoco un capricho político, son la expresión de una sociedad, de una juventud que siente y se dio cuenta que los canales institucionales no funcionaron plenamente".

Entretanto, Mary Carmen Goicetti destacó el papel histórico de la juventud. "Le habían quitado la oportunidad a la juventud venezolana de salir a las calles por la represión que este régimen", afirmó.

Según Goesetti, actualmente hay más de 700 personas privadas de libertad, y aproximadamente 444 casos sin registros precisos debido a la falta de transparencia.

"Cuando nosotros hablamos de una ley de la amnistía, es curioso porque se tiende a emocionar, por fin están liberando a todos los presos políticos y se están demoliendo los centros de detención. Sin embargo, hay un apóstrofe pequeño del que no nos estamos dándonos cuenta y yo creo que es lo importante y es ¿qué va a pasar después con la memoria histórica?", agregó Malkasian.

Presos políticos

Venezuela

Nicolás Maduro

Manifestaciones

Fotos: manifestaciones en Venezuela
Manifestaciones

Masiva manifestación por la democracia y la libertad se vive en las principales ciudades de Venezuela

Delcy Rodríguez | Foto: EFE
Ley de Amnistía

"Cuando uno analiza artículo por artículo se percata que es absolutamente excluyente": Zair Mundaray sobre la ley de amnistía propuesta por el régimen venezolano

Dron (vehículo aéreo no tripulado) - Foto de referencia: Pexels
Texas

"El uso de drones en la frontera es común desde hace dos o tres años, se usa por los narcos por temas de vigilancia": experto sobre sobrevuelos de drones de cárteles mexicanos en territorio de EE. UU.

Delcy Rodríguez (AFP)
Delcy Rodríguez

¿Los Rodríguez siguen militando en el PSUV? Crecen dudas por video que resurgió en redes y que califican de "estrategia" de los encargados del régimen venezolano

Dron | Foto referencia: Canva
Drones

"Son drones que los mismos grupos criminales adaptan a partir de lo que encuentran en el mercado de manera legal": analista sobre narcodrones que violaron espacio aéreo de EE. UU.

Ejercicios militares de la OTAN | Foto AFP
OTAN

La OTAN lanzó su nueva misión militar para reforzar la defensa en el Ártico: ¿De qué se trata?

Prisioneros políticos en Cuba - AFP
Cuba

Con firmas, activistas piden la liberación inmediata de los más de mil presos políticos de la dictadura en Cuba

Delcy Rodríguez y María Corina Machado - EFE
María Corina Machado

"Delcy Rodríguez es útil, pero María Corina Machado es indispensable para la transición": Ana Julia Jatar analiza encuentro entre la líder de la democracia de Venezuela y Trump

Asdrúbal Aguiar

La constitucionalización de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields

Doctrina Donroe asesta duro golpe a China en América Latina

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy

Davos 2026 no fue un punto de inflexión para el clima y precisamente por eso resulta tan revelador

Por: Alexis L. Leroy

Ejercicios militares de la OTAN | Foto AFP
OTAN

La OTAN lanzó su nueva misión militar para reforzar la defensa en el Ártico: ¿De qué se trata?

Prisioneros políticos en Cuba - AFP
Cuba

Con firmas, activistas piden la liberación inmediata de los más de mil presos políticos de la dictadura en Cuba

Delcy Rodríguez y María Corina Machado - EFE
María Corina Machado

"Delcy Rodríguez es útil, pero María Corina Machado es indispensable para la transición": Ana Julia Jatar analiza encuentro entre la líder de la democracia de Venezuela y Trump

Incautación de buque petrolero (Departamento de Guerra de Estados Unidos)
Caribe

Departamento de Guerra revela imágenes de incautación tras larga persecución hasta el océano Índico a buque que "desafió" cuarentena en el Caribe

Chris Wright y Donald Trump/ Delcy Rodríguez - Fotos AFP
Petróleo en Venezuela

Se conoce la agenda de la histórica visita del secretario de Energía de EE. UU. a Venezuela: llega este miércoles y no solo se reunirá con Delcy Rodríguez

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional ilegítima de Venezuela - Foto: EFE
Ley de Amnistía

"Pedimos perdón porque a mí no me gustan los presos": Jorge Rodríguez tras aprobación en primera instancia de Ley de Amnistía en la Asamblea Nacional del régimen venezolano

Asociación de Fútbol de Malasia | Foto: AFP
Fútbol

Todos los miembros de la Asociación de Fútbol de Malasia dimitieron por polémico caso de jugadores nacidos en el extranjero

Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre