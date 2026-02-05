NTN24
Jueves, 05 de febrero de 2026
Cuba

Régimen de Cuba dice estar "dispuesto" a hablar con EE. UU., pero "sin presiones"

febrero 5, 2026
Por: Redacción NTN24
Miguel Díaz-Canel y Donald Trump - EFE
Miguel Díaz-Canel y Donald Trump - EFE
Trump ha lanzado fuertes advertencias a Cuba, prometiendo cortarle el acceso al petróleo y afirmando que la isla está "lista para caer".

Cuba está dispuesta a dialogar con Estados Unidos, pero sin presiones, insistió este jueves el jefe de la dictadura, Miguel Díaz-Canel, tras meses de advertencias del presidente estadounidense, Donald Trump.

"Cuba está dispuesta a dialogar con Estados Unidos, un diálogo sobre cualquier tema, pero sin presiones ni precondiciones", declaró Díaz-Canel en discurso transmitido por la radio y televisión estatales.

Dicho diálogo tendrá que darse desde "una posición de iguales, en una posición de respeto a nuestra soberanía, a nuestra independencia, a nuestra autodeterminación" y sin "injerencia en nuestros asuntos internos", agregó.

Desde el ataque del 3 de enero en Venezuela, con el que depuso a Nicolás Maduro, principal aliado de Cuba, y tomó el control del sector petrolero venezolano, Donald Trump ha multiplicado sus amenazas contra la isla.

Además de cortar el suministro de petróleo venezolano y el dinero de Caracas hacia la isla, Trump firmó el jueves un decreto que contempla la imposición de aranceles a aquellos países que vendan crudo a La Habana, bajo el argumento de que la isla supone una "amenaza excepcional" para su país.

El lunes, el magnate republicano aseguró que México, que suministra petróleo a Cuba desde 2023, dejaría de hacerlo.

Díaz-Canel destacó que las medidas anunciadas por el "gobierno imperial", que pretende asfixiar la economía de la isla, han llevado al país a "enfrentar un desabastecimiento agudo de combustible".

Trump también ha instado a La Habana a "alcanzar un acuerdo" o enfrentar consecuencias no especificadas, e insiste en que ha iniciado conversaciones con altas autoridades de la isla y que estima que culminarían en un acuerdo.

