NTN24
Viernes, 06 de febrero de 2026
Viernes, 06 de febrero de 2026
Presos políticos en Venezuela

Madre del preso político venezolano José Ángel Barreno reveló lo que su hijo le contó sobre las torturas en el Rodeo I: "Me dice: 'esto es un infierno, esto es peor que el Helicoide'"

febrero 6, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Massiel Cordones, madre del teniente y preso político José Ángel Barreno, conversó sobre la detención arbitraria de su hijo condenado a 24 años y ocho meses por "traición a la patria y terrorismo" por el régimen venezolano.

Familiares de los presos políticos en Venezuela cumplen 29 días pidiendo libertad plena para todos en las puertas de los centros penitenciarios. Entre los familiares que reclaman la libertad de sus seres queridos se encuentra la madre de José Ángel Barreno, detenido por el régimen venezolano por la 'Operación Gedeón'.

En entrevista con el programa La Tarde de NTN24, Massiel Cordones, madre del teniente y preso político José Ángel Barreno, aseguró que: "Estuvo en el Helicoide por cuatro años y allí fue condenado a 24 años y ocho meses por traición a la patria, terrorismo y tráfico de arma de guerra extranjera".

"Ellos una vez que supuestamente fueron detenidos porque iban a dar un golpe de Estado, ese grupo de militares no estaban uniformados y mucho menos tenían armamento", agregó.

o

Cordones explicó que todo "ha sido una tortura constante para uno como familiar, el simple hecho de que los desaparecieran" y contó que cuando por fin pudo visitar y hablar con su hijo: "Me dice: 'esto es un infierno, esto es peor que el Helicoide' y si el Helicoide es el centro de torturas más grandes de Latinoamérica, se queda pequeño a lo que han vivido en el Rodeo 1".

"Me dijo: 'esto acá no es fácil, el día que llegamos nos torturaron. La comida nos la quitaron, cada 15 minutos golpeaban las rejas para que nos despertemos y no nos dejen dormir'", puntualizó.

Massiel afirmó que los familiares de los presos políticos durarán en vigilia "hasta que el último salga, esa es una promesa que tenemos. Incluso el día que mi hijo salga, comparto con él un día y me regreso a seguir luchando por todos. Hasta que el último salga no nos podemos ir, no podemos abandonar estos espacios".

Temas relacionados:

Presos políticos en Venezuela

Excarcelaciones en Venezuela

Familiares de presos políticos

Régimen venezolano

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Nicolásito, a tu padre no lo están torturando" | Madre de presa política que se desmayó implorando por su hija responde a carta del hijo del dictador Maduro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Madre del preso político venezolano José Ángel Barreno reveló lo que su hijo le contó sobre las torturas en el Rodeo I: "Me dice: 'esto es un infierno, esto es peor que el Helicoide'"

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Un conflicto entre países que comparten tantos intereses, es evidentemente algo que hay que evitar": Francisco Jiménez, exministro del gobierno de Ecuador sobre crisis diplomática con Colombia

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Ella es Laura Dogu, la hábil diplomática al frente de la compleja relación entre EE. UU. y Venezuela

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Diosdado Cabello sabe que él es el próximo a ser entregado": Emmanuel Rincón sobre situación del número dos del chavismo

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"En Cuba sería mucho más fácil": experto analiza hipotética incursión en la isla y hace comparación con Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Tecnología, poder y corrupción: el análisis sobre el futuro político de América Latina

Ver más

Videos

Ver más
Laura Dogu (AFP)
Laura Dogu

Ella es Laura Dogu, la hábil diplomática al frente de la compleja relación entre EE. UU. y Venezuela

Diosdado Cabello - EFE
Regimen chavista

"Diosdado Cabello sabe que él es el próximo a ser entregado": Emmanuel Rincón sobre situación del número dos del chavismo

Alex Saab, señalado testaferro del dictador Nicolás Maduro - Foto: EFE
Álex Saab

"Esperemos la sentencia definitiva contra él y otros miembros de la organización criminal de Maduro por el secuestro y tortura de nuestros clientes": abogados de ciudadanos estadounidenses en Venezuela

Alex Saab | Foto: AFP
Álex Saab

Periodista de investigación expone los motivos que estarían tras presunta captura de Alex Saab: ¿purga u orden de EEUU?

Sobrevuelos de Fuerzas Aéreas del Sur de Estados Unidos. (Foto_ @AFSOUTH)
Cae Maduro en Venezuela

“El sistema de defensa venezolano es ruso y EEUU tiene la capacidad de neutralizarlo”: Stephen Donehoo sobre el mes de la captura de Maduro

Más de Actualidad

Ver más
Groenlandia | Foto AFP
Groenlandia

‘Arctic Endurance’: la operación europea en Groenlandia que abre la puerta a aviones de combate y despliegue naval

Jorge Rodríguez, presidente de la AN de Venezuela (EFE)
Presos políticos

Régimen venezolano anuncia un número importante de excarcelaciones: "están ocurriendo en este mismo momento"

Donald Trump - EFE
La Noche

"La mentalidad de Trump funciona con relaciones de fuerza. Los fuertes dominan a los débiles": Fernando Arancón desde Hay Festival Cartagena 2026

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Doctrina Donroe asesta duro golpe a China en América Latina

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El nuevo orden global y la lógica de la fuerza

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

Davos 2026 no fue un punto de inflexión para el clima y precisamente por eso resulta tan revelador

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Vinicius Jr., jugador del Real Madrid en el juego ante Levante - Foto: EFE
Real Madrid

La afición del Real Madrid abucheó a su equipo en el debut de Arbeloa en liga: Vinícius lloró tras ser uno de los más silbados

Diseñador italiano Valentino Garavani - AFP
Fallecimiento

Muere a los 93 años el diseñador italiano Valentino Garavani quien con sus lujosos trajes vistió a Sharon Stone, Julia Roberts y Audrey Hepburn

Cantante español, Julio Iglesias | Foto: EFE
Acusaciones

Julio Iglesias responde a acusaciones de sus exempleadas en su contra: "me causan una gran tristeza"

Groenlandia | Foto AFP
Groenlandia

‘Arctic Endurance’: la operación europea en Groenlandia que abre la puerta a aviones de combate y despliegue naval

Asociación de Fútbol de Malasia | Foto: AFP
Fútbol

Todos los miembros de la Asociación de Fútbol de Malasia dimitieron por polémico caso de jugadores nacidos en el extranjero

Foro Económico Internacional CAF
Foro Económico Internacional CAF

Indra Group adelanta importante proyecto de expansión en Norteamérica al tiempo que se adentra en la Fórmula 1

Jorge Rodríguez, presidente de la AN de Venezuela (EFE)
Presos políticos

Régimen venezolano anuncia un número importante de excarcelaciones: "están ocurriendo en este mismo momento"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre