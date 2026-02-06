Madre del preso político venezolano José Ángel Barreno reveló lo que su hijo le contó sobre las torturas en el Rodeo I: "Me dice: 'esto es un infierno, esto es peor que el Helicoide'"

Familiares de los presos políticos en Venezuela cumplen 29 días pidiendo libertad plena para todos en las puertas de los centros penitenciarios. Entre los familiares que reclaman la libertad de sus seres queridos se encuentra la madre de José Ángel Barreno, detenido por el régimen venezolano por la 'Operación Gedeón'.

En entrevista con el programa La Tarde de NTN24, Massiel Cordones, madre del teniente y preso político José Ángel Barreno, aseguró que: "Estuvo en el Helicoide por cuatro años y allí fue condenado a 24 años y ocho meses por traición a la patria, terrorismo y tráfico de arma de guerra extranjera".

"Ellos una vez que supuestamente fueron detenidos porque iban a dar un golpe de Estado, ese grupo de militares no estaban uniformados y mucho menos tenían armamento", agregó.

Cordones explicó que todo "ha sido una tortura constante para uno como familiar, el simple hecho de que los desaparecieran" y contó que cuando por fin pudo visitar y hablar con su hijo: "Me dice: 'esto es un infierno, esto es peor que el Helicoide' y si el Helicoide es el centro de torturas más grandes de Latinoamérica, se queda pequeño a lo que han vivido en el Rodeo 1".

"Me dijo: 'esto acá no es fácil, el día que llegamos nos torturaron. La comida nos la quitaron, cada 15 minutos golpeaban las rejas para que nos despertemos y no nos dejen dormir'", puntualizó.

Massiel afirmó que los familiares de los presos políticos durarán en vigilia "hasta que el último salga, esa es una promesa que tenemos. Incluso el día que mi hijo salga, comparto con él un día y me regreso a seguir luchando por todos. Hasta que el último salga no nos podemos ir, no podemos abandonar estos espacios".