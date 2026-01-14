Esta es la lista de los periodistas y trabajadores de prensa excarcelados en Venezuela este miércoles 14 de enero

Más de 15 periodistas y trabajadores de prensa fueron excarcelados este miércoles 14 de enero tras el anuncio del régimen venezolano en días pasados, luego de la captura de Nicolás Maduro por parte de las autoridades estadounidenses.

Entre los nombres de los 18 trabajadores confirmados por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela (SNTP) se encuentran Roland Carreño y Carlos Julio Rojas, quienes fueron secuestrados por el régimen durante más de un año.

Carreño fue liberado este miércoles y tras permanecer detenido desde el 2 de agosto de 2024. Por su parte, Carlos Julio Rojas permaneció en prisión desde el 15 de abril de 2024, siendo uno de los periodistas que permanecieron más tiempo detenidos.

Al mismo tiempo, se confirmó la excarcelación de Ramón Centeno, el comunicador que permaneció más tiempo detenido por las fuerzas del régimen venezolano desde el 2 de febrero de 2022.

En la mañana de este miércoles, el SNTP confirmó las liberaciones de Víctor Ugas, Leandro Palmar, Belises Cubillán, Carlos Marcano, Rafael García Márvez y Gabriel González.

Posteriormente, confirmó la liberación del periodista Julio Balza, quien permaneció detenido más de un año, y de Nakary Ramos Mena y su esposo, además del asistente de cámara Gianni González, quienes estuvieron presos desde abril de 2025.

El colegio de periodistas también confirmó la liberación de Gabriel González, parte del equipo de prensa de Vente Venezuela, injustamente detenido desde el 27 de junio de 2024, y de Luis López, quien estuvo encarcelado desde el 14 de junio de 2024.

También, fueron confirmadas las liberaciones de Omario Castellanos, detenido desde octubre pasado; Ángel Godoy, detenido desde el 8 de enero de 2025; Carlos Lesma, detenido desde el 9 de octubre de 2025; Mario Chávez Cohen, detenido desde el 6 de mayo de 2025, y Nicmer Evans, quien estuvo un mes y un día preso.

Esta es la lista de los periodistas y trabajadores de prensa liberados en Venezuela, según el SNTP

Ramón Centeno Víctor Ugas Leandro Palmar Belises Cubillán Carlos Marcano Rafael García Márvez Gabriel González Ronald Carreño Julio Balza Nakary Ramos Gianni González Luis López Carlos Julio Rojas Nicmer Evans Mario Chávez Carlos Lesma Ángel Godoy Omario Castellanos

Con estas excarcelaciones, según Foro Penal, se llega a la cifra de 72, un número bastante inferior al que indica el régimen venezolano.