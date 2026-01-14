NTN24
Miércoles, 14 de enero de 2026
Excarcelaciones en Venezuela

Esta es la lista de los periodistas y trabajadores de prensa excarcelados en Venezuela este miércoles 14 de enero

enero 14, 2026
Por: Redacción NTN24
Periodistas Carlos Julio Rojas y Roland Carreño liberados en Venezuela - Fotos: EFE
Entre los comunicadores liberados se encuentran Roland Carreño y Carlos Julio Rojas.

Más de 15 periodistas y trabajadores de prensa fueron excarcelados este miércoles 14 de enero tras el anuncio del régimen venezolano en días pasados, luego de la captura de Nicolás Maduro por parte de las autoridades estadounidenses.

Entre los nombres de los 18 trabajadores confirmados por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela (SNTP) se encuentran Roland Carreño y Carlos Julio Rojas, quienes fueron secuestrados por el régimen durante más de un año.

Carreño fue liberado este miércoles y tras permanecer detenido desde el 2 de agosto de 2024. Por su parte, Carlos Julio Rojas permaneció en prisión desde el 15 de abril de 2024, siendo uno de los periodistas que permanecieron más tiempo detenidos.

Al mismo tiempo, se confirmó la excarcelación de Ramón Centeno, el comunicador que permaneció más tiempo detenido por las fuerzas del régimen venezolano desde el 2 de febrero de 2022.

En la mañana de este miércoles, el SNTP confirmó las liberaciones de Víctor Ugas, Leandro Palmar, Belises Cubillán, Carlos Marcano, Rafael García Márvez y Gabriel González.

Posteriormente, confirmó la liberación del periodista Julio Balza, quien permaneció detenido más de un año, y de Nakary Ramos Mena y su esposo, además del asistente de cámara Gianni González, quienes estuvieron presos desde abril de 2025.

El colegio de periodistas también confirmó la liberación de Gabriel González, parte del equipo de prensa de Vente Venezuela, injustamente detenido desde el 27 de junio de 2024, y de Luis López, quien estuvo encarcelado desde el 14 de junio de 2024.

También, fueron confirmadas las liberaciones de Omario Castellanos, detenido desde octubre pasado; Ángel Godoy, detenido desde el 8 de enero de 2025; Carlos Lesma, detenido desde el 9 de octubre de 2025; Mario Chávez Cohen, detenido desde el 6 de mayo de 2025, y Nicmer Evans, quien estuvo un mes y un día preso.

Esta es la lista de los periodistas y trabajadores de prensa liberados en Venezuela, según el SNTP

  1. Ramón Centeno
  2. Víctor Ugas
  3. Leandro Palmar
  4. Belises Cubillán
  5. Carlos Marcano
  6. Rafael García Márvez
  7. Gabriel González
  8. Ronald Carreño
  9. Julio Balza
  10. Nakary Ramos
  11. Gianni González
  12. Luis López
  13. Carlos Julio Rojas
  14. Nicmer Evans
  15. Mario Chávez
  16. Carlos Lesma
  17. Ángel Godoy
  18. Omario Castellanos

Con estas excarcelaciones, según Foro Penal, se llega a la cifra de 72, un número bastante inferior al que indica el régimen venezolano.

Nicolás Maduro | Foto EFE
Presos políticos

Exiliados y víctimas del régimen envían cartas a Maduro en la cárcel para desahogar el dolor y los abusos que dejó la dictadura

Diosmer Daniel Rumbos García - Foto Archivo
Excarcelaciones en Venezuela

Hermana del teniente venezolano Diosmer Rumbos habla en NTN24 sobre el caso de su familiar tras excarcelaciones: “Nunca se presentaron pruebas específicas”

Reencuentro de los periodistas Nicmer Evans y Carlos Julio Rojas con sus familias tras ser excarcelados
Excarcelaciones en Venezuela

Así fueron captados reencuentros de Nicmer Evans y Carlos Julio Rojas con sus familias tras ser excarcelados en Venezuela

José Luis Rodríguez Zapatero / Foto AFP
España

"Muchos de los que están en las instituciones han colaborado con ETA": directora jurídica de Vox tras nueva querella del partido contra expresidente del gobierno de España

Protestas contra el régimen de Irán - Foto AFP
Protestas

"El pueblo iraní esta vez no va a ceder bajo ningún concepto": activista Nilufar Saberi ante represión del régimen islámico a las protestas

