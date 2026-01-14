NTN24
Miércoles, 14 de enero de 2026
Salomón Rondón

Así fue el gol de Salomón Rondón con su nuevo equipo tras su regreso del fútbol español

enero 14, 2026
Por: Luis Cifuentes
Salomón Rondón, delantero del Pachuca - Foto: EFE
El delantero de La Vinotinto regresó al gol tras un breve paso por la liga española con el Real Oviedo.

Los jugadores venezolanos arrancaron con todo este 2026 y esperan tener una destacada temporada, pese a la tristeza que provoca no disputar el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá tras la dura eliminación del año pasado.

El delantero Salomón Rondón regresó al gol con su nuevo equipo, luego de su regreso del fútbol español con el Real Oviedo.

Rondón anotó este martes en el segundo encuentro de su equipo, Pachuca, en la liga de México ante León, exequipo de James Rodríguez.

El delantero de La Vinotinto recibió un pase al espacio que le permitió quedar mano a mano con el portero para luego rematar con frialdad y mandar el balón al fondo de la red.

Este es el tanto número 37 en 72 partidos de Rondón con los 'Tuzos', una cifra destacada que lo convierte en uno de los goleadores más importantes del club de Hidalgo.

Cabe recordar que en julio pasado, Rondón fue presentado estelarmente como nuevo jugador del Real Oviedo de España, equipo recién ascendido en la liga española, una operación que se dio gracias a que el equipo asturiano pertenece al mismo holding empresarial del grupo Pachuca.

Esto representó el regreso del atacante venezolano al fútbol español tras su destacado paso por Las Palmas y Málaga, en su primera experiencia en Europa.

Es por eso que para este 2026, Rondón regresó al Pachuca, equipo dueño de sus derechos deportivos.

El delantero de 36 años disputará el torneo de Clausura con el equipo mexicano, donde espera ampliar su destacada cifra goleadora y luchar por el título en el fútbol mexicano.

Temas relacionados:

Salomón Rondón

La Vinotinto

Selección de Venezuela

Fútbol

Pachuca

Liga MX

