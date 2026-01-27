Actor Quinton Aaron, protagonista de la película 'Un sueño posible' junto a Sandra Bullock, tuvo que ser hospitalizado tras sufrir un colapso en su casa

El actor estadounidense Quinton Aaron, reconocido por protagonizar la cinta 'Un sueño posible' junto a la actriz Sandra Bullock, tuvo que ser hospitalizado de emergencia.

Según informó el medio TMZ, el artista, de 41 años, sufrió un colapso en su casa y por ello fue dirigido a un centro médico.

El medio reveló que la esposa de Aaron, Margarita, comentó que los dispositivos médicos que ayudan a mantenerlo con vida no están haciendo todo el trabajo.

"Él está respirando parcialmente por sí solo", aseguró Margarita, quien también contó que su esposo lleva cuatro días hospitalizado.

La esposa del actor señaló que Quinton tiene una infección en la sangre y que se encuentran realizándole pruebas para encontrar el origen de la afectación.

"Se despertó una mañana adolorido, pero pensó que era por haber dormido mal. Unos días después, con dolor todavía en el cuello y la espalda, Quinton subía las escaleras cuando perdió la sensibilidad en las piernas", afirmó la mujer.

Margarita, quien es enfermera titulada, cuenta que tras el colapso corrió para ayudarlo a subir las escaleras y cuando él se acostó llamó a emergencias.

La esposa del actor de 'Un sueño posible' dijo que: "Está mostrando mucha mejoría. Todos tenemos fe en Dios en que saldrá de aquí totalmente recuperado".

Este problema de salud llega tras una serie de inconvenientes que ha tenido Quinton. En marzo de 2025, el artista tuvo que ser trasladado a un centro médico en California debido a que presentó tos con sangre y fiebre.

Para ese entonces, Aaron afirmó que los médicos le realizaron pruebas y que creyeron que sus síntomas se trataban de una gripe tipo A y neumonía. En 2019, sufrió una grave infección en las vías respiratorias superiores.