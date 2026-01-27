NTN24
Martes, 27 de enero de 2026
Martes, 27 de enero de 2026
Actor

Actor Quinton Aaron, protagonista de la película 'Un sueño posible' junto a Sandra Bullock, tuvo que ser hospitalizado tras sufrir un colapso en su casa

enero 27, 2026
Por: Diana Pérez
Actor Quinton Aaron | Foto: AFP
Actor Quinton Aaron | Foto: AFP
Este problema de salud llega tras una serie de inconvenientes que ha tenido Quinton.

El actor estadounidense Quinton Aaron, reconocido por protagonizar la cinta 'Un sueño posible' junto a la actriz Sandra Bullock, tuvo que ser hospitalizado de emergencia.

Según informó el medio TMZ, el artista, de 41 años, sufrió un colapso en su casa y por ello fue dirigido a un centro médico.

El medio reveló que la esposa de Aaron, Margarita, comentó que los dispositivos médicos que ayudan a mantenerlo con vida no están haciendo todo el trabajo.

"Él está respirando parcialmente por sí solo", aseguró Margarita, quien también contó que su esposo lleva cuatro días hospitalizado.

La esposa del actor señaló que Quinton tiene una infección en la sangre y que se encuentran realizándole pruebas para encontrar el origen de la afectación.

o

"Se despertó una mañana adolorido, pero pensó que era por haber dormido mal. Unos días después, con dolor todavía en el cuello y la espalda, Quinton subía las escaleras cuando perdió la sensibilidad en las piernas", afirmó la mujer.

Margarita, quien es enfermera titulada, cuenta que tras el colapso corrió para ayudarlo a subir las escaleras y cuando él se acostó llamó a emergencias.

La esposa del actor de 'Un sueño posible' dijo que: "Está mostrando mucha mejoría. Todos tenemos fe en Dios en que saldrá de aquí totalmente recuperado".

Este problema de salud llega tras una serie de inconvenientes que ha tenido Quinton. En marzo de 2025, el artista tuvo que ser trasladado a un centro médico en California debido a que presentó tos con sangre y fiebre.

Para ese entonces, Aaron afirmó que los médicos le realizaron pruebas y que creyeron que sus síntomas se trataban de una gripe tipo A y neumonía. En 2019, sufrió una grave infección en las vías respiratorias superiores.

Temas relacionados:

Actor

Estado de salud

Hospitalización

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Continuarán las protestas en Irán pese a la dura represión ejercida por la teocracia islamista?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"No somos mancos, tenemos capacidad de actuar": Ricardo Hausmann sobre el rol de la mayoría de venezolanos sobre el futuro de su país tras la captura de Maduro

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Es una modalidad que desde hace años se ha dado": experto sobre denuncia de Nayib Bukele sobre extorsiones desde cárcel en Colombia

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Salen sin libertad y sin la posibilidad de dar sus testimonios": familias de presos políticos en Venezuela denuncian excarcelaciones con restricciones

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Experto analiza si los venezolanos regresarán a su país luego de la captura de Nicolás Maduro: "Todavía no ha caído el régimen opresor"

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Puede Trump resolver conflictos globales? Expertos analizan su nueva Junta de Paz

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La amenaza para la democracia es el populismo”: José María Asnar, expresidente del gobierno español

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump y Delcy Rodríguez. (EFE)
Delcy Rodríguez

"Trump usa a Delcy Rodríguez como la administradora transitoria del colapso": Antonio De La Cruz

Donald Trump, presidente de Estados Unidos (AFP)
Donald Trump

"A Venezuela le irá mejor que nunca con nosotros, será muy rica": Trump anunció que habrá perforaciones en campos petroleros venezolanos muy pronto

Bandera venezolana cuelga en ventanas de complejo de viviendas de Caracas - Foto AFP
Régimen venezolano

Experto analiza si los venezolanos regresarán a su país luego de la captura de Nicolás Maduro: "Todavía no ha caído el régimen opresor"

Foto de referencia
Nicolás Maduro

Expertos en temas militares revelan lo que hubo detrás de la operación de captura de Maduro

Miguel Henrique Otero. (EFE)
Miguel Henrique Otero

"El régimen quedó intacto; la transición no ha empezado": Miguel Henrique Otero sobre situación de Venezuela tras captura de Maduro

Más de Entretenimiento

Ver más
Actor Owen Cooper | Foto: EFE
Globos de Oro

'Una batalla tras otra' entre las más premiadas y el actor Owen Cooper rompe un récord por su papel en 'Adolescencia’; así fue la entrega de los Globos de Oro 2026

Tekashi 6ix9ine, rapero de EE. UU. - Fotos: Instagram
6ix9ine

Desmienten muerte del rapero Tekashi 6ix9ine en centro de detención federal donde también se encuentra recluido Nicolás Maduro

Diseñador italiano Valentino Garavani - AFP
Fallecimiento

Muere a los 93 años el diseñador italiano Valentino Garavani quien con sus lujosos trajes vistió a Sharon Stone, Julia Roberts y Audrey Hepburn

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

Davos 2026 no fue un punto de inflexión para el clima y precisamente por eso resulta tan revelador

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Arturo McFields

Lula y su abstención cómplice ante crímenes de Irán

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Trump y el manifiesto de los cardenales

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Gustavo Petro y Daniel Noboa - EFE
Ecuador

Guerra arancelaria Colombia-Ecuador: Quito impondrá nuevas tarifas al transporte de crudo colombiano mientras que Petro ordenó suspender la exportación de gas

Foto de referencia (AFP)
Irán

¿Irán puede ser el escenario de un nuevo conflicto a gran escala tras contundente amenaza de Trump?

Tormenta de nieve en Estados Unidos / FOTO: EFE
Texas

Así quedó Texas tras la masiva tormenta de nieve que azotó a Estados Unidos

Tormenta invernal en EE. UU. - NWS
Tormenta invernal

"Tómense esta tormenta en serio": fuertes nevadas, aguanieve y lluvia helada ya han cubierto gran parte del centro-sur de EE. UU.

Tamara Sujú y Marco Rubio - Fotos: EFE
Tamara Sujú

Tamara Sujú envió una amplia lista de presos políticos venezolanos que aún se encuentran bajo el régimen chavista al secretario de Estado de EE. UU.

María Corina Machado, galardonada con el premio Nobel de la Paz - Foto: EFE
Excarcelaciones

"Este día reconoce lo que siempre supimos: que la injusticia no va a ser eterna": María Corina Machado en mensaje a familiares de excarcelados en Venezuela

Ataque a lanchas - Captura de video
Ataques

Nuevo ataque de Estados Unidos a dos narcolanchas en aguas internacionales dejó al menos cinco muertos en plena Nochevieja

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre