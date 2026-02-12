Diosdado Cabello se pronuncia de nuevo sobre la captura del dictador Maduro: "Se lo llevaron bajo el asedio de bombas, a mí la arrechera no se me ha quitado"

A través de su programa televisivo, Diosdado Cabello, ministro de Interior del régimen venezolano, se volvió a pronunciar sobre la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores.

Asimismo, en la previa del Día de la Juventud en Venezuela, el político chavista se refirió a la ley de amnistía.

“Así amnistía venga de amnesia, no quiere decir olvido, no, porque ahora (los presos políticos) se ven muy tiernos luego de pedir invasión... La ley de amnistía no es abierta”, expresó Cabello.

“¿Por qué esa gente (presos políticos) no dice nada del presidente Maduro que es un prisionero de guerra? Aquí secuestraron a Nicolás Maduro, se lo llevaron bajo el asedio de bombas... A mí la arrechera no se me ha quitado”, acotó.

Diosdado Cabello continúa siendo uno de los hombres más buscados por la justicia de Estados Unidos.

Al respecto, el Departamento de Estado de EE. UU. ofrece una recompensa de hasta 25 millones de dólares por información que conduzca a su arresto o condena.

Cabello enfrenta acusaciones en un tribunal federal de Nueva York por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a los Estados Unidos, posesión de armas de fuego y dispositivos destructivos.

Se le señala también como presunto líder del Cártel de los Soles, organización compuesta por altos oficiales militares venezolanos involucrados en el tráfico de drogas.

Además de la orden de captura, se encuentra bajo sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, lo que implica el congelamiento de sus activos en jurisdicción estadounidense y la prohibición de transacciones.

La administración estadounidense ha emitido advertencias directas a Cabello para que coopere con una transición política, bajo la premisa de enfrentar un destino similar al de Maduro.