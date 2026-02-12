"Esta generación fue la que salió a desconocer a Nicolás Maduro": líder universitaria venezolana sobre las multitudinarias manifestaciones en el país

Este jueves las calles de Caracas y otras ciudades de Venezuela se llenaron de una serie de manifestaciones lideradas por estudiantes.

Con el lema "¡Libertad!", los jóvenes se tomaron las calles de más de 30 ciudades del país para exigir la liberación de presos políticos y un cambio político en Venezuela.

Para hablar sobre este tema, Rosa Cucunuba, estudiante de derecho, líder universitaria venezolana y vicepresidenta de la Federación de Centros Universitarios, conversó con el programa La Tarde de NTN24.

La líder universitaria señaló en la conversación que "nosotros llevamos rato en esto. El contexto país que teníamos el año pasado es completamente distinto al que tenemos ahorita" y que "nuestra dirigencia estudiantil y esta generación fue la que salió a desconocer a Nicolás Maduro"

"Después de los acontecimientos del 3 de enero los venezolanos, tanto los que estamos aquí como los que están afuera, hemos demostrado estar a la altura de lo que requiere el país en este momento", agregó.

Cucunuba también hizo énfasis es que "es una oportunidad que no podemos desaprovechar y si hay miedo, pero da más miedo seguir viviendo bajo este sistema que ha destruido a nuestro país", porque esta segura de que "a esta generación y los venezolanos no nos vuelven a silenciar".

La estudiante de derecho también compartió cuál es el sueño que ella tiene para su amado país y para los venezolanos, diciendo: "sueño una Venezuela de la que nos hablan nuestros abuelos".