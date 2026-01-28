NTN24
Miércoles, 28 de enero de 2026
Foro Económico Internacional CAF

"La democracia en Venezuela va a llegar muy pronto": presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, habla en NTN24 desde el Foro de CAF

enero 28, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
El Foro Económico Internacional de la CAF 2026 reúne a empresarios, líderes influyentes y tomadores de decisión para reflexionar sobre los desafíos más urgentes de la región.

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, habló para NTN24 con motivo del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, organizado por CAF -Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe- en alianza con el Gobierno de Panamá.

Al ser consultado sobre el escenario político en Venezuela, Paz mencionó: “La democracia en Venezuela va a llegar muy pronto. Democracia, democracia y democracia. Todo debe acontecer en el marco de la democracia”.

El Foro Económico Internacional de la CAF 2026, que se realiza tanto el 28 como el 29 de enero, reúne a empresarios, líderes influyentes y tomadores de decisión para reflexionar sobre los desafíos más urgentes de la región.

El enfoque de este año está centrado en transformar a la región en una fuente de soluciones globales como la transición Energética, Inteligencia Artificial y digitalización, seguridad alimentaria, e inclusión social.

El evento además cuenta con la participación de 17 ministros de Economía, 10 cancilleres y representantes de organismos internacionales como la ONU, OCDE y CEPAL.

