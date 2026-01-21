Aliado del régimen amenaza con capturas a quienes celebren la detención de Maduro cuando el mundo clama por la liberación de todos los presos políticos

En un video difundido por redes sociales, se muestra al participe del régimen Freddy Bernal, quien se hace conocer como Gobernador del Estado de Táchira, expresando que no va a permitir “burlitas estúpidas” sobre la captura de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, que tuvo lugar el 3 de enero pasado por Estados Unidos.

VEA TAMBIÉN Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunció que en Venezuela siguen funcionando "centros de detención clandestinos" o

“No vamos a permitir bajo ninguna circunstancia, amenazas, burlitas estúpidas celebrando la captura del presidente, porque los insto a leer las leyes”, afirmó.

Para Bernal, en este caso si es importante aplicar las “leyes”. Especificó que “en un stand, están los artículos de ley, instigación al odio, esta muy clara”, asimismo añadió que la “ley Simón Bolívar deja claro los argumentos de traición a la patria”.

Bernal enfatizó en que la operación sobre la captura de Maduro, por parte de “una potencia extranjera” es una “agresión” y que todo individuo que quiera abogar, estaría atentando contra “la patria”.

“Todo aquel que emita juicio de valor contra la república, el presidente, sus instituciones y celebre la agresión del imperio contra la patria, le aplicaremos todo el peso de la constitución”, sentenció.

Asimismo, hizo un breve a llamado a “los organismos de inteligencia” del régimen para identificar, perseguir y “capturar a algunos individuos que están en esta posición y procesarlos de acuerdo a la legislación vigente”.

Por último, Bernal dijo que con la “oposición que aplaudió ese acto" (la captura de Maduro) “no hay negociación posible”. “con ellos ni un vaso de agua”, concluyó.

Todo este llamado lo realiza cuando desde la comunidad internacional hay un fuerte llamado por la liberación de todos los presos políticos en Venezuela.