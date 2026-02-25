"Racista, fuera": el Bernabéu se muestra hostil ante Prestianni tras polémica con Vinícius en la ida de los playoffs de Champions

Múltiples fanáticos en el Santiago Bernabéu han recibido con una fuerte hostilidad al jugador del Benfica, el argentino Gianluca Prestianni, tras polémica con Vinícius Júnior en la ida de los playoffs de Champions.

“Racista, fuera de aquí”, “Prestianni, ven a ver el partido con nosotros, muerto”, “Habla ahora, cobarde”, fueron algunas de las palabras pronunciadas por varios hinchas de la ‘casa blanca’, mientras el el futbolista del Benfica entrenaba junto a sus compañeros.

A pesar de estar suspendido provisionalmente por la UEFA, Prestianni viajó a Madrid y se entrenó en el estadio previo al partido de vuelta de los 16avos de la UCL este 25 de febrero.

El pesado ambiente deriva del incidente ocurrido en el partido de ida el pasado 17 de febrero, donde ‘Viní’ denunció haber recibido insultos racistas por parte del argentino tras anotar el gol de la victoria (0-1).

En dicho duelo disputado en Lisboa, Vinícius acusó a Prestianni de llamarlo "mono" en repetidas ocasiones durante un altercado.

Tras lo ocurrido, el Comité de Control, Ética y Disciplina de la UEFA suspendió provisionalmente a Prestianni, impidiéndole jugar el partido de vuelta mientras continúa la investigación.

En su defensa, el argentino negó haberle dicho eso al delantero brasileño. De hecho mencionó que el jugador ‘merengue’ lo llamó "enano".

En un mensaje borrado recientemente en redes sociales, el jugador criticó la sanción calificándola de "vergüenza" y acusando favoritismo hacia el Madrid.

El club portugués, dirigido por José Mourinho, ha respaldado a su jugador, incluyéndolo en la expedición a Madrid y presentando un recurso ante la UEFA, gesto que ha sido interpretado como un desafío en la capital española.