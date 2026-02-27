Esto respondió Trump cuando le preguntaron si espera ver a Diosdado Cabello enfrentando cargos por narcotráfico en EE. UU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue cuestionado este viernes mientras salía de la Casa Blanca rumbo a Texas acerca de si espera ver al ministro del Interior del régimen de Venezuela, Diosdado Cabello, enfrentando cargos por narcotráfico ante una corte en Estados Unidos.

Cabello, cabe resaltar, es acusado por la justicia de Estados Unidos de conspiración de narcoterrorismo, conspiración para importación de cocaína y conspiración para usar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos en apoyo a un delito de drogas.

Así lo especifica un afiche conjunto de la Administración de Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés) y el Departamento de Estado de Estados Unidos que fue sacado a la luz desde agosto del año pasado y que ofrece por él una recompensa de 25 millones de dólares.

"Sé que usted ha dicho que el régimen de Delcy Rodríguez está cooperando, pero en ese gobierno sigue habiendo una persona, el ministro del Interior, Diosdado Cabello, quien sigue estando acusado por el Gobierno de los Estados Unidos de narcotráfico y narcoterrorismo ¿Quiere que se enfrente a cargos aquí, en los Estados Unidos?", le preguntó el periodista Juan Camilo Merlano al presidente.

"Lo que haremos es echarle un vistazo", respondió Trump a la pregunta sobre Diosdado Cabello.

El afiche de la recompensa de 25 millones de dólares por Cabello fue revelado el año pasado junto al del ministro de Defensa del régimen, Vladimir Padrino López, por quien se ofrecen 15 millones de dólares, ambas remuneraciones inferiores a los 50 millones de dólares que ofrecían por Nicolás Maduro, capturado el 3 de enero en un operativo militar de las fuerzas de Estados Unidos en Caracas.

Luego de la incursión en territorio venezolano y de que Maduro fuera extraído junto a su esposa, Cilia Flores, hasta una prisión en Nueva York, la DEA actualizó el afiche de Maduro y escribió la palabra "capturado" encima de una fotografía del dictador.

Maduro se declaró el 5 de enero "no culpable" de conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos.

Se espera que Maduro y Flores enfrenten una segunda audiencia el próximo 26 de marzo en una corte federal de Nueva York mientras lidian con problemas para pagar los servicios de representación legal luego de que se conociera una carta del abogado Barry Pollack al magistrado Alvin Hellerstein en la que se atribuyen los inconvenientes a las sanciones de la OFAC impuestas a Maduro.