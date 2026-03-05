Así se vio desde la tribuna el golazo de Millonarios de más de mitad de cancha a David Ospina en Copa Sudamericana

Este miércoles, se conoció el primer equipo colombiano clasificado a la fase de grupos de la Copa Sudamericana en un cotejo que dejó cuatro goles entre dos escuadras históricas del país.

Entre Atlético Nacional y Millonarios se definió uno de los dos equipos colombianos que tendrán cupo en la zona de grupos del segundo torneo de clubes más importante del continente.

Los goles fueron protagonistas en uno de los partidos considerado clásico del país. El equipo antioqueño fue local, ante más de 35 mil personas, pero Millonarios terminó quedándose con la victoria.

El equipo “embajador” se fue adelante en el marcador con un golazo de más de mitad de cancha del argentino Rodrigo Contreras que se perfila como uno de los mejores tantos del año.

Cuando transcurrían 21 minutos, el delantero argentino sacó provecho de una recuperación en su propio terreno para luego disparar desde antes de la mitad de cancha. El disparo fue de tal calidad que terminó venciendo al portero David Ospina, quien no alcanzó a retroceder con velocidad para evitar el tanto.

Una grabación desde la tribuna se hecho viral en redes sociales recientemente, desde donde se observa con claridad la distancia del disparo y la calidad del mismo.

Además, deja en evidencia la sorpresa para el guardameta de la selección y la misma hinchada que dejó totalmente en silencio el estadio Atanasio Girardot.

Finalmente, el encuentro terminó 3 a 1 a favor del equipo bogotano con dos goles de Rodrigo Contreras, quien también se encargó de sellar el resultado.

El segundo clasificado por Colombia a la Copa Sudamericana se definirá este miércoles entre América de Cali y Atlético Bucaramanga.