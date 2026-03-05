NTN24
Jueves, 05 de marzo de 2026
Jueves, 05 de marzo de 2026
Copa Sudamericana

Así se vio desde la tribuna el golazo de Millonarios de más de mitad de cancha a David Ospina en Copa Sudamericana

marzo 5, 2026
Por: Luis Cifuentes
Atlético Naciona ante Millonarios en Copa Sudamericana - Foto: EFE
Atlético Naciona ante Millonarios en Copa Sudamericana - Foto: EFE
El equipo ‘embajador’ se clasificó a la fase de grupos de la Copa Sudamericana tras eliminar a Atlético Nacional.

Este miércoles, se conoció el primer equipo colombiano clasificado a la fase de grupos de la Copa Sudamericana en un cotejo que dejó cuatro goles entre dos escuadras históricas del país.

Entre Atlético Nacional y Millonarios se definió uno de los dos equipos colombianos que tendrán cupo en la zona de grupos del segundo torneo de clubes más importante del continente.

Los goles fueron protagonistas en uno de los partidos considerado clásico del país. El equipo antioqueño fue local, ante más de 35 mil personas, pero Millonarios terminó quedándose con la victoria.

o

El equipo “embajador” se fue adelante en el marcador con un golazo de más de mitad de cancha del argentino Rodrigo Contreras que se perfila como uno de los mejores tantos del año.

Cuando transcurrían 21 minutos, el delantero argentino sacó provecho de una recuperación en su propio terreno para luego disparar desde antes de la mitad de cancha. El disparo fue de tal calidad que terminó venciendo al portero David Ospina, quien no alcanzó a retroceder con velocidad para evitar el tanto.

Una grabación desde la tribuna se hecho viral en redes sociales recientemente, desde donde se observa con claridad la distancia del disparo y la calidad del mismo.

Además, deja en evidencia la sorpresa para el guardameta de la selección y la misma hinchada que dejó totalmente en silencio el estadio Atanasio Girardot.

o

Finalmente, el encuentro terminó 3 a 1 a favor del equipo bogotano con dos goles de Rodrigo Contreras, quien también se encargó de sellar el resultado.

El segundo clasificado por Colombia a la Copa Sudamericana se definirá este miércoles entre América de Cali y Atlético Bucaramanga.

Temas relacionados:

Copa Sudamericana

Fútbol

Millonarios

Atlético Nacional

Gol

Video

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Detalles e imágenes de las operaciones contra el régimen de Irán: ¿se hunde la capacidad militar de la tiranía?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Es la amenaza más grande que tiene la humanidad hoy": ex vicealcaldesa de Jerusalén sobre ataques del régimen de Irán a países vecinos

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"La Operación Lanza del Sur ha restablecido la disuasión contra los cárteles narcoterroristas": secretario de Guerra de EE. UU. desde la sede del Comando Sur

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Aliados debilitados, bombardeos masivos y mandos eliminados: ¿Irán está perdiendo poder?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Está arrastrando a España a un camino que nos costará mucho recuperarnos": eurodiputado del partido Vox sobre tensiones entre el gobierno español y Estados Unidos

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

El Departamento de Justicia niega versión de Reuters sobre acusación penal que se estaría preparando contra Delcy Rodríguez

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El peor legado que deja Gustavo Petro es la tendencia a pensar que en Colombia ser criminal paga": candidata al Senado de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Ataque de Estados Unidos a buque del régimen de Irán - Captura de video
Ataque al régimen de Irán

Así fue el impresionante ataque a un buque de guerra iraní en el primer hundimiento por torpedo desde la Segunda Guerra Mundial, según Hegseth

Foto de referencia
Ataque al régimen de Irán

Aliados debilitados, bombardeos masivos y mandos eliminados: ¿Irán está perdiendo poder?

Pedro Sánchez | Foto: EFE
Gobierno de España

"Está arrastrando a España a un camino que nos costará mucho recuperarnos": eurodiputado del partido Vox sobre tensiones entre el gobierno español y Estados Unidos

Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos - Foto EFE
Ataque al régimen de Irán

Secretario Hegseth asegura que Irán intentó asesinar al presidente Trump pero fue Alí Jamenei quien terminó siendo abatido

El buque iraní Soleimani - AFP
Ataque al régimen de Irán

"Anoche hundimos su barco estrella: el Soleimani": secretario de Guerra de Estados Unidos confirma ataque contra embarcación más importante de la Armada del régimen iraní

Más de Deportes

Ver más
El atacante colombiano Jhon Arias. (AFP)
Jhon Arias

La millonada que pagó Palmeiras para hacerse con los servicios del colombiano Jhon Arias

Richard Páez, DT venezolano - Foto de referencia: EFE
Richard Páez

Primeras palabras del venezolano Richard Páez como técnico del Cúcuta Deportivo en Colombia: “Juegan como si estuvieran en segunda división”

Jorge Carrascal, futbolista colombiano en Flamengo - Foto; AFP
Flamengo

Reconocimientos para Jorge Carrascal en el fútbol brasileño: fue elegido como mejor jugador del mes de enero por club

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Trump y Jinping, legisladores del mundo

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Impresentable: Lula defiende dictadura de Cuba y pide que Maduro sea juzgado en Venezuela

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

La biodiversidad no necesita caridad, necesita arquitectura financiera

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Presos políticos. (EFE)
Presos políticos

"Lo mandaron a sótanos llamados inframundo": familiares de presos en huelga de hambre en Venezuela

Alí Jameneí/ Mujeres iraníes - Fotos AFP
Irán

Así ha sido la valiente causa de las mujeres iraníes contra el yugo del régimen del ayatolá Alí Jamenei, abatido este fin de semana

Bandera de China / FOTO: EFE
China

China enviará a un emisario especial a Oriente Medio para labores de mediación

Donald Trump | Foto: AFP
Donald Trump

"Cuidan a su buena gente, solo nos mandan a la gente mala": el comentario que hizo Trump sobre presidentes de Latinoamérica que hizo sonreír a Bukele

Foto: Tecnoglass
Empresas

Tecnoglass reportó ingresos récord en 2025: “refleja la resiliencia de nuestro modelo de negocio y la sólida demanda de nuestra oferta diferenciada”

El atacante colombiano Jhon Arias. (AFP)
Jhon Arias

La millonada que pagó Palmeiras para hacerse con los servicios del colombiano Jhon Arias

Balancín de petroleo en Cabimas (Venezuela) - Foto: EFE
Petróleo

Estados Unidos estima que los ingresos por venta de petróleo en Venezuela serán de más de 10.000 millones de dólares anuales

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre