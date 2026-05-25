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Lunes, 25 de mayo de 2026
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Contaminación

Sudáfrica lanza aplicación para alertar sobre contaminación por carbón en Johannesburgo

mayo 25, 2026
Por: María Paula Gómez
Programa: Clic Verde
Científicos sudafricanos desarrollaron la primera aplicación del país capaz de monitorear en tiempo real los niveles de contaminación del aire en Johannesburgo, ciudad afectada en las últimas semanas por un aumento de emisiones vinculadas al carbón y fuertes olores a azufre.

Investigadores de la University of the Witwatersrand crearon una aplicación que enviará alertas y recomendaciones a los ciudadanos durante los picos de contaminación atmosférica.

La iniciativa surge luego del deterioro en la calidad del aire registrado en Johannesburgo, una de las principales ciudades de Sudáfrica, donde autoridades ambientales detectaron emisiones de sulfuro de hidrógeno provenientes de operaciones mineras e industriales ubicadas hasta a 400 kilómetros de distancia.

El fuerte olor a azufre, ha estado acompañado de problemas respiratorios y otras afectaciones de salud entre la población.

La aplicación, que será lanzada a finales de este año, utilizará datos de cientos de sistemas de monitoreo y recomendará medidas de protección como el uso de mascarillas durante episodios de esmog y hollín.

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