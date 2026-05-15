El ‘Dibu’ Martínez celebró la goleada del Aston Villa al Liverpool y la clasificación a Champions League jugando penaltis con su hijo

El Aston Villa aseguró por todo lo alto su plaza en la próxima Champions League al derrotar por 4-2 al Liverpool, un rival directo en apuros, este viernes en Birmingham en la penúltima fecha de la Premier League.

Los Villanos (4º, 62 puntos) tienen garantizado terminar en el Top 5 que da acceso a la máxima competición europea, a diferencia de su rival de la noche (5º, 59 pts), que sigue amenazado por el Bournemouth (55 puntos).

Los Reds confiarán en un tropiezo del actual sexto clasificado, el martes contra el Manchester City, para validar su boleto antes del último partido de la temporada, que disputarán en casa contra el Brentford.

El Aston Villa puede ahora afrontar sus últimos compromisos con la mente tranquila, tanto la final de la Europa League contra el Friburgo como la última cita doméstica en el campo del Manchester City, ahora ya sin nada en juego.

El equipo de Unai Emery resistió al dominio de sus visitantes en la primera parte, especialmente a las aceleraciones del joven Rio Ngumoha (17 años) por la banda izquierda.

Morgan Rogers (41'), Ollie Watkins (56', 72'), John McGinn (88') marcaron los goles locales, y el central internacional neerlandés Virgil van Dijk firmó un doblete para el equipo de Arne Slot (51', 90+1').

Durante la celebración por la goleada y la clasificación a Champions, el arquero argentino al servicio del Aston Villa, Emiliano ‘Dibu’ Martínez, festejó en compañía de su familia en el campo y su hijo Santino decidió patearle un penal, desafío que el arquero no dejó pasar.

En el video captado por la trasmisión se ve como el pequeño se la pone al palo derecho, muy bien cobrado, y el ‘Dibu’ ve el gol con una sonrisa en su rostro.

Fue la duodécima derrota esta temporada en liga para el Liverpool, que el año pasado conquistó el campeonato con sólo cuatro derrotas.

Así fueron los goles de Aston Villa 4-2 Liverpool en la Premier League